Bimbo nasce con quattro gambe e due peni | sottoposto a intervento di 5 ore

Parto choc. “Spinga ora” - ma quel che vedono quando il Bimbo nasce è horror puro : Un Parto choc ha segnato per sempre la sua vita e ora Laura Gallazzi, 34 anni, non riesce a riprendersi. La donna era incinta del primo figlio ed era al settimo cielo perché non vedeva l’ora di conoscerlo e coccolarlo. Alla 25esima settimana, però, le si rompono le acque così corre in ospedale, al British Red Cross. Lì il personale specializzato le dice che ha avuto un prolasso del cordone. La donna è pietrificata. Non sa cosa fare o ...

Parto choc : il Bimbo nasce mentre lei è in auto. Ed ecco che fa la giovane madre. Un fatto terribile : Nessun rumore. Nessun lamento. Ma quell’auto attirava più di un sospetto. Così la polizia si è avvicinata, si è accorta che qualcosa non andava. Forse tracce di sangue. L’auto apparteneva ad una giovane donna di 21 anni, la 21enne Brennan Hailey Geller che prima ha Partorito in macchina poi ha chiuso il figlio in un sacchetto della spazzatura lasciandolo sul tappetino della vettura dopo essere tornata a casa. La polizia ha trovato il neonato, ...

Bimbo nasce con due teste e due cervelli - i genitori disperati : «Nessuno ci aveva avvertito» : Un Bimbo è nato con due teste e due cervelli e ora sarebbe in pericolo di vita. Il piccolo di due mesi sarebbe affetto da diprosopia, una rara patologia per la quale il feto...