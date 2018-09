Berlusconi-Salvini | doppia intesa ad Arcore | via libera su presidenza Rai e Regionali

Incontro Salvini Berlusconi sul futuro del centrodestra e in vista delle nomine : Forza Italia sarebbe disposta a dare il via libera a Marcello Foa per la presidenza della Rai. In settimana nuovo appuntamento. Presenti anche la leader di Fratelli di Italia Giorgia Meloni, e i ...

Com'è andato l'incontro tra Salvini e Berlusconi davanti al Milan : E' ancora da chiudere l'accordo tra Lega e Forza Italia sulla presidenza della Rai, dopo la bocciatura, anche grazie ai voti di FI, del candidato di Matteo Salvini, Marcello Foa. FI sarebbe orientata stavolta a dare il suo via libera a Foa se la Lega, come preannunciato, intendesse riproporlo al consiglio di amministrazione di Viale Mazzini. Ma la discussione di domenica sera tra Salvini e Silvio Berlusconi non sarebbe entrata nel ...

Vertice Berlusconi-Salvini : verso l'intesa su Rai - Regionali e tv - : Il leader di Forza Italia e il vicepremier si sono incontrati ad Arcore insieme a Tajani e Giorgetti. Gli azzurri sarebbero disponibili ad avallare la nomina di Marcello Foa a viale Mazzini, ma ...

Cena con Salvini - Berlusconi sdogana Foa Ma è deluso : Matteo sempre più legato ai 5S : Una simpatica rimpatriata, o poco più. Che sdogana la candidatura di Marcello Foa per la presidenza Rai, fortemente voluta dalla Lega, e getta le basi di alcune alleanze di centrodestra per le prossime elezioni regionali, dall’Abruzzo alla Basilicata (come insisteva Forza Italia). Era tutto già scritto alla vigilia. sempre secondo copione, Berlusco...

[Il retroscena] Due governatori in cambio di Foa presidente della Rai. Ecco il patto Salvini-Berlusconi : Aperta una linea di dialogo costante e discreta A vedere la partita del Milan che per la cronaca si è conclusa con un, triste, pareggio per uno ad uno, stavolta non c'erano solo Salvini e Berlusconi. ...

Berlusconi-Salvini ad Arcore - sostanziale sì a Foa in Rai - previsto nuovo incontro : Due ore di riunione ad Arcore tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Un incontro al quale hanno preso parte anche Antonio Tajani e Giancarlo Giorgetti e che fonti di Forza Italia definiscono un "incontro positivo" anche se ambienti del centrodestra precisano che nessuna decisione è stata presa. Che il leader della Lega avesse deciso che la ''visita'' al Cavaliere dovesse rimanere in ambito privato è ormai noto tanto che i dossier ...

Rimpatriata Berlusconi-Salvini ad Arcore - per Rai e amministrative nuovo incontro : Due ore di riunione ad Arcore tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Un incontro al quale hanno preso parte anche Antonio Tajani e Giancarlo Giorgetti e che fonti di Forza Italia definiscono un "incontro positivo" anche se ambienti del centrodestra precisano che nessuna decisione è stata presa. Che il leader della Lega avesse deciso che la ''visita'' al Cavaliere dovesse rimanere in ambito privato è ormai noto tanto che i dossier ...