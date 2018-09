Benzema | ' Roma? Buona squadra con giocatori molto bravi'

corrieredellosport

Real Madrid-Roma, Benzema: "Giallorossi squadra di livello, ma non possiamo sbagliare la prima...

(Di lunedì 17 settembre 2018) Il Real è il miglior club al mondo, ogni anno deve puntare alla vittoria. Sappiamo che ci sono avversari forti, ma per me i favoriti siamo sempre noi. In questo club l'obiettivo è quello di vincere ...