belle con l’anima

Diletta Leotta/ Da aspirante reginetta a conduttrice del concorso di bellezza (Miss Italia 218) : La bella Diletta Leotta condurrà, insieme a Francesco Facchinetti, la finale di Miss Italia 2018, in onda lunedì 17 settembre su La7 in diretta da Milano.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 08:27:00 GMT)

Uomini e Donne. Arriva la replica della tronista Mara Fasone : “Questo naso mi ha fatto vincere 15 concorsi di bellezza” : Mara Fasone deve aver letto le critiche che le sono piovute addosso negli ultimi giorni sui social network e, impossibilitata a utilizzare un profilo personale per replicare in prima persona, ha escogitato un modo per dire indirettamente la sua. Nel corso della puntata di Uomini e Donne registrata ieri, è andata in onda l’esterna della nuova tronista con il corteggiatore Giovanni. Durante l’incontro giovane ha fatto i complimenti alla Fasone ...

Le ragazze con il velo sfidano gli stereotipi ai concorsi di bellezza : Sara Iftekhar è la prima finalista di Miss England a indossare l’hijab. La sua scelta dimostra quanto siano cambiate le idee di femminilità, autonomia e bellezza negli ultimi dieci anni. Leggi

Sebastian Vettel - GP Singapore 2018 : “Impatto forte contro il muro - ho belle sensazioni in macchina” : Sebastian Vettel ha chiuso le prove libere 2 del GP di Singapore 2018 con il nono tempo, a causa di un errore commesso nel giro di simulazione qualifica in cui ha toccato lateralmente il muro con forza, danneggiando leggermente la vettura e rientrando ai box. Il tedesco aveva comunque fatto vedere nei primi due settori di essere sui tempi del compagno di squadra Kimi Raikkonen, il quale ha preceduto Hamilton in classifica di 11 millesimi. Vettel ...

BANLIEUE 13/ Su Rai 4 il film con David belle e Tony D'Amario (oggi - 14 settembre 2018) : BANLIEUE 13, il film d'azione in onda su Rai 4 oggi, venerdì 14 settembre 2018. Nel cast: David Belle, Tony D'Amario, Cyril Raffaelli, alla regia Pierre Morel. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 09:33:00 GMT)

Le Ferrari convertibili più belle di tutti i tempi esposte al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach [FOTO] : La kermesse californiana si è trasformata nel palcoscenico perfetto capace di ospitare le più belle convertibili Ferrari di tutti i tempi In occasione del celebre Concorso d’Eleganza che si tiene ogni anno a Pebble Beach, in California, la Casa del Cavallino Rampante ha lanciato la nuova e stupefacente Ferrari 488 Pista Spider, ovvero la convertibile di serie più sportiva e prestazionale mai prodotta dalla Casa di Maranello. Questa ...

TAYLOR MEGA - FIDANZATA DI FLAVIO BRIATORE/ I ritocchini "che fanno tutte" e i consigli di bellezza sui social : FLAVIO BRIATORE ha perso la testa per la 24enne TAYLOR MEGA mentre Elisabetta Gregoraci si consola a New York con Francesco Bettuzzi, tutti felici quindi?(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 18:04:00 GMT)

Miss Italia 2018 - Diletta Leotta rivela : “Ora conduco il concorso di bellezza ma anni fa non passai neanche le selezioni” : Diletta Leotta si prepara a condurre l’edizione 2018 di Miss Italia ma qualche anno fa c’era anche lei tra le ragazze in corsa per il titolo di più bella d’Italia. Ma all’epoca, Diletta era stata scartata senza neanche arrivare alla finale. In un’intervista al settimanale Oggi, la giornalista volto di Dazn ha raccontato l’esperienza: “Nel 2009 non ero ancora maggiorenne. Scelsi di partecipare alle ...

Temptation Island Vip - Simona Ventura : "Con Nilufar e Giordano ne vedremo delle belle" : Inizierà martedì 18 settembre la prima edizione di Temptation Island Vip, spin off del fortunato docu-reality estivo di Canale 5 Temptation Island. La trasmissione, nella bella stagione condotta da Filippo Bisciglia, sarà presentata nella sua versione celebrity da Simona Ventura, tornata in auge da quando è entrata nell'orbita di Maria de Filippi (vedi Selfie).Ed è proprio Supersimo a presentare l'imminente edizione del programma in ...

Temptation Island Vip anticipazioni : “Con Nilufar e Giordano ne vedremo delle belle” : Temptation Island Vip, prime anticipazioni sulle coppie: “Con Nilufar e Giordano ne vedremo delle belle” Mancano pochi giorni all’inizio di Temptation Island Vip e, per l’occasione, il settimanale Chi ha voluto intervistare una delle protagoniste indiscusse di questa prima edizione, ovvero: Simona Ventura. Come molti sapranno già, sarà lei infatti a condurre quest’anno il docu-reality […] L'articolo Temptation ...

Miss Italia 2018 – Chi è Carlotta Maggiorana? Da Paperissima al palco del concorso di bellezza : ecco la reginetta numero 12 [GALLERY] : ecco chi è Carlotta Maggiorana: la reginetta numero 12 di Miss Italia 2018 pronta a dare battaglia per aggiudicarsi il titolo di più ‘bella del reame’ Carlotta Maggiorana è una delle 33 finaliste di Miss Italia 2018. Tra le ragazze che si contenderanno il titolo di ‘più bella d’Italia’ c’è anche la meravigliosa emiliana, che grazie alla sua bellezza acqua e sapone, è riuscita a conquistare la finale del ...

Miss Italia 2018 – Chi è Mara Boccacci? La stupenda numero 02 sbarca sul palco del concorso di bellezza [GALLERY] : Ecco chi è Mara Boccacci: la reginetta numero 02 di Miss Italia 2018 pronta a dare battaglia per aggiudicarsi il titolo di più ‘bella del reame’ Mara Boccacci è una delle 33 finaliste di Miss Italia 2018. Tra le ragazze che si contenderanno il titolo di ‘più bella d’Italia’ c’è anche la meravigliosa emiliana, che grazie alla sua bellezza acqua e sapone, è riuscita a conquistare la finale del concorso di ...

Tiziano Ferro duetta con i Tiromancino in Per me è importante - “una delle canzoni più belle che abbia mai ascoltato” : Tiziano Ferro duetta con i Tiromancino sulle note del brano Per me è importante nel nuovo album del gruppo di prossima pubblicazione. I Tiromancino stanno per tornare in scena con un nuovo disco dal titolo Fino a qui, in uscita il 28 settembre. All'interno dell'album, una serie di collaborazioni tra le quali spicca il duetto con l'artista di Latina che presta la sua voce sulle note di uno dei brani più cantanti del repertorio italiano degli ...

Izabel Goulart incanta Parigi con la sua bellezza [FOTO] : 1/10 Fabio Ferrari/LaPresse ...