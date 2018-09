leggioggi

: “Il cielo fa il soffitto il mare invece il letto...” BUON FINESETTIMANA “Stare at the sky....can’t get out of my be… - TizianoFerro : “Il cielo fa il soffitto il mare invece il letto...” BUON FINESETTIMANA “Stare at the sky....can’t get out of my be… - LeggiOggi_it : Bed & Breakfast, come aprirlo: regime fiscale e adempimenti... - Sardegnabbeu : Locanda dell'Amore -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Migliaia di cittadini, attratti dalla formula e dalle maglie più larghe deglinecessari, hanno deciso di trasformare la loro casa in bed, aprendola a viaggiatori e turisti. Molti altri sono sempre più interessati alla materia. I B;B rilevati e verificati dall’Istat nel 2005 erano 10.278. In undici anni il numero degli esercizi è triplicato toccando quota 32.367 nel 2016, anche se in questi numeri non rientrano quelli sommersi, che fanno affari senza rispettare la normativa: quelli abusivi insomma. Per chiunque sia interessato ad aprire un bedo approfondire la materia, vediamo in questo articolo gli aspetti principali che riguardano questa nuova modalità di accoglienza turistica: la normativa e gliamministrativi e fiscali e rispondiamo ad alcune domande utili. Bed: cos’è Il B;B è una struttura ...