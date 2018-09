Bce | dal 2019 banconote da 100 e 200 euro | piu' tecnologia e anti-truffa

Doccia fredda dalla Bce : rallenta la crescita del Pil. Conti pubblici più difficili : La Brexit, i dazi di Trump, la crisi della lira turca, l’ennesimo disastro in Argentina. Già prima dell’estate Mario Draghi aveva fatto capire che al di qua dell’Atlantico il vento non è più in poppa. L’economia rallenta anche perché l’aumento dei tassi della Federal Reserve e i tagli fiscali stanno riportando negli Stati Uniti capitali finora inve...

Piazza Affari riceverà nuova linfa rialzista dalla Bce? : Da seguire come sempre la conferenza stampa del presidente Mario Draghi, per cogliere indicazioni sulle prossime mosse in materia di politica monetaria. I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari A ...

Borse : nulla da temere domani dalla Bce? Le attese degli esperti : Non ci sono infatti appigli per modificare il piano di graduale normalizzazione annunciato dalla BCE, considerate la volatilità del mercato, la politica di bilancio in Italia e l'inflazione core ...

Fiorentino pensa a nozze-lampo per uscire dallo stallo con la Bce : Napoletano, classe 1956, Paolo Fiorentino, è il portabandiera scelto dalla cordata di Raffaele Mincione e Gabriele Volpi con Aldo Spinelli. Se eletto sarebbe al suo secondo mandato come amministratore ...

VENDITA BTP/ Il 'test di Monti' dimostra che tutto dipende dalla Bce : Gli investitori esteri hanno cominciato a vendere Btp. Il Governo ha un solo modo per prevenire attacchi speculativi: cercare un accordo con la Bce.

VENDITA BTP/ Il "test di Monti" dimostra che tutto dipende dalla Bce : Gli investitori esteri hanno cominciato a vendere Btp. Il Governo ha un solo modo per prevenire attacchi speculativi: cercare un accordo con la Bce. PAOLO ANNONI(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 06:05:00 GMT)REVOCA CONCESSIONE AUTOSTRADE/ Come aiutare il Governo a fare la scelta giusta, di U. ArrigoMANOVRA E POLITICA/ Cottarelli: anche un deficit al 2% ci fa rischiare un altro 2011

Attacco dei mercati - aiuto dalla Russia senza la Bce?/ Paolo Savona : “Creerebbe problemi di politica estera” : Attacco dei mercati, aiuto dalla Russia senza la Bce? Il ministro degli Affari Europei Paolo Savona avverte: “Creerebbe problemi di politica estera”. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 11:31:00 GMT)

Credit Agricole multata dalla Bce : Teleborsa, - Credit Agricole finisce sotto la lente della Banca Centrale Europea. L'organo di vigilanza dell'Eurotower , Single Supervision Mechanism, o SSM, ha inflitto alla banca francese una multa ...

Credit Agricole multata dalla Bce : Credit Agricole finisce sotto la lente della Banca Centrale Europea. L'organo di vigilanza dell'Eurotower, Single Supervision Mechanism , o SSM, ha inflitto alla banca francese una multa da 4,3 ...

Contro spread e speculazione - il governo deve emettere titoli fiscali accettati dalla Bce : Il governo potrebbe battere la speculazione sui titoli di Stato e ridurre lo spread con una mossa relativamente semplice: quella di emettere titoli di Sconto Fiscale accettati dalla Bce e in grado di fare ripartire la domanda interna, e quindi l’economia, senza aumentare il deficit pubblico. Questi titoli sarebbero valutati positivamente dalla agenzie di Rating, ed essendo investment grade, cioè affidabili e con basso rischio per gli ...

Bce conferma uscita dal Qe da gennaio : Stabile lo slancio dell'economia mondiale,ma si evidenziano rischi a causa dei dazi commerciali. In Italia e Spagna i redditi da lavoro sono nettamente inferiori rispetto a prima della crisi, a causa ...

Bce conferma uscita dal Qe da gennaio : Stabile lo slancio dell'economia mondiale,ma si evidenziano rischi a causa dei dazi commerciali. In Italia e Spagna i redditi da lavoro sono nettamente inferiori rispetto a prima della crisi, a causa ...

Bce conferma uscita dal Qe da gennaio : 12.20 La Bce conferma l'uscita dal Quantitative Easing da gennaio, quando scenderà a 15 mld al mese dai 30 attuali, ma ritiene "che un ampio accomodamento monetario sia ancora necessario"alla ripresa dell'inflazione. Stabile lo slancio dell'economia mondiale,ma si evidenziano rischi a causa dei dazi commerciali. In Italia e Spagna i redditi da lavoro sono nettamente inferiori rispetto a prima della crisi, a causa della moderazione salariale e ...

BORSA & SPREAD/ Italia-Ue-Bce - il “patto” per salvarci dalla speculazione : Il debito sovrano italiano, il suo rendimento, non è stabile. Per evitare di finire vittime della speculazione serve un chiaro accordo tra Italia, Ue e Bce. PAOLO ANNONI(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 06:02:00 GMT)ALLARME SPREAD/ Le mosse di Lega e M5s aumentano il "rischio Troika", di U. BertoneBORSA & SPREAD/ Ecco perché il “rischio Italia” è tornato ad agosto, di P. Annoni