Basket | Ungheria-Italia | Qualificazioni Mondiali 2019 | orario d’inizio e come vederla in

ItalBasket - Sacchetti avvisa : "Voglio più fame. Vietato snobbare l'Ungheria" : Domani alle 18, diretta su Sky Sport, gli azzurri tornano in campo a Debrecen contro la formazione padrona di casa

Basket – L’Italia a Debrecen per l’Ungheria : i 12 di Sacchetti - out Burns e Tonut : Nazionale A: Ungheria-Italia domani a Debrecen (18.00, Sky Sport HD). Scelti i 12: ancora out Burns e Tonut Vigilia di Ungheria-Italia. Dopo la bella vittoria contro la Polonia di venerdì a Bologna, gli Azzurri sono chiamati al bis fuori casa per chiudere con due vittorie la prima finestra della seconda fase di qualificazione al Mondiale del 2019. Vincere contro i magiari significherebbe approcciarsi alle gare di novembre con la speranza ...

Basket - la Nazionale Italiana ha raggiunto l’Ungheria : domani il ct Sacchetti svelerà i 12 che scenderanno in campo : La vittoria sulla Polonia ha dato di nuovo slancio alla squadra di coach Sacchetti, che adesso punta a bissare il successo contro l’Ungheria lunedì Dopo una mattinata di riposo e il volo nel pomeriggio, gli Azzurri sono arrivati in Ungheria, dove lunedì 17 settembre sfideranno i padroni di casa nella seconda partita della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2019. domani il CT renderà noti i 12 giocatori che scenderanno in ...

ItalBasket - Sacchetti : "Fatte buone cose ma contro l'Ungheria dobbiamo migliorare" : Il ct azzurro si è detto soddisfatto dopo il successo contro la Polonia ma ha subito messo in guardia la squadra in vista dell'impegno contro l'Ungheria chiedendo più continuità in difesa

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Bologna ci lascia una bella Italia in attacco. Ungheria crocevia verso la Cina : 28, 16, 16 e 14. Non sono numeri buttati a caso, ma i punti dei quattro più prolifici realizzatori dell’Italia nella partita che ha aperto la seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. La temuta partita con la Polonia è in archivio con un netto 101-82, e ora la testa va a lunedì, quando gli azzurri saranno ospiti dell’Ungheria alla Fonix Hall di Debrecen. Questa partita si può intitolare in un solo modo: “Il ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2018 : vittorie esterne di Lituania e Ungheria. La Spagna cade in Ucraina : Si è completata la prima giornata della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Basket 2019. Nel gruppo J, quello dell’Italia, oltre alla vittoria degli azzurri, sono arrivate anche quelle esterne della Lituania e dell’Ungheria. I lituani hanno sconfitto 84-83 la Croazia al termine di una partita molto combattuta e che si è decisa solamente nei secondi finali. Bendzius (16 punti) e Kalnietis sono i mattatori, mentre ai ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Ungheria-Italia. Data - programma - orari e tv : Dopo l’incontro con la Polonia, per l’Italia è tempo di volare in Ungheria, alla Fonix Hall di Debrecen, per la seconda partita della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. La nazionale magiara è arrivata a giocarsi l’obiettivo iridato superando senza problemi il girone con Lituania e Polonia, in quanto la quarta nazionale presente era quella dell’appena formato Kosovo, che a parte l’ex Caserta ...

Basket - Jeff Brooks è cittadino italiano. Passaporto arrivato - sarà disponibile per Polonia ed Ungheria : Jeff Brooks è ufficialmente un cittadino italiano. L’agognato Passaporto è arrivato in tempo utile per consentire all’ala forte di 203 cm di poter essere a disposizione del ct Meo Sacchetti per le sfide di qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket contro Polonia ed Ungheria. Classe 1989, il nativo di Louisville è stato uno dei grandi artefici dello scudetto vinto da Sassari (allenata all’epoca proprio da Sacchetti) nel 2015. ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia alla Supercup per preparare le sfide con Polonia e Ungheria : La prossima settimana l’Italia si giocherà una parte fondamentale della propria qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket che si terranno in Cina. Le sfide con Polonia ed Ungheria sono assolutamente decisive e, per preparare al meglio queste due partite, gli azzurri di Meo Sacchetti parteciperanno al torneo di Amburgo (Supercup) questo fine settimana insieme a Repubblica Ceca, Turchia e Germania. Domani saranno proprio i cechi gli ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : le avversarie dell’Italia nella seconda fase. Lituania sopra tutte - la vera sfida è con Polonia e Ungheria : Il 14 settembre, per l’Italia, ricomincerà la corsa ai Mondiali di Cina 2019. Sono ormai lontani i tempi in cui, nel 1998, gli azzurri si qualificavano per l’ultima volta in via diretta alla rassegna iridata (nel 2006 ebbero bisogno di una wild card ricevuta dalla FIBA; il sistema è stato poi eliminato perché, nella sostanza, alle wild card si accedeva dietro lauto pagamento). Gli azzurri, dopo aver chiuso al primo posto il proprio ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Marco Belinelli verso l’assenza contro Polonia e Ungheria : La notizia è rimbalzata dalle pagine dell’edizione odierna de Il Gazzettino e trova sempre maggiori conferme col passare delle ore: Marco Belinelli si sarebbe reso indisponibile a essere convocato per le due gare della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 che l’Italia dovrà giocare il 14 settembre contro la Polonia e il 17 settembre in Ungheria. Belinelli, che ha firmato di recente un contratto biennale col ...

Basket 3×3 - Europei : sorteggiati i gironi. Italia presente nel torneo femminile e inserita assieme a Ungheria e Belgio : Sono stati resi noti i gruppi della FIBA Europe Cup 3×3, che altro non è che la denominazione degli Europei di Basket 3×3. Nella manifestazione, che si svolgerà a Bucarest, Romania, dal 14 al 16 settembre, l’Italia è presente con la sola nazionale femminile, qualificatasi con le stesse quattro giocatrici che hanno vinto il titolo mondiale a Manila nello scorso giugno. Le azzurre sono state sorteggiate nel gruppo D, assieme ...

Basket – Europeo Under 16 Femminile al via in Lituania : domani l’esordio dell’Italia contro l’Ungheria : Parte l’Europeo Under 16 Femminile al via a Kaunas. domani l’esordio delle Azzurre contro l’Ungheria Dal 17 al 25 agosto la Nazionale Under 16 Femminile giocherà il Campionato Europeo a Kaunas, in Lituania. L’Italia è stata sorteggiata nel girone C insieme a Ungheria, Polonia e Croazia e incrocia poi nella seconda fase il gruppo composto da Germania, Lituania, Danimarca e Russia. l’esordio delle Azzurre avverrà venerdì 17 agosto ...