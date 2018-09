Basket | Torino ha ingaggiato l' ala Rudd

Basket - incredibile ma vero : Royce White rompe con Torino ancor prima di arrivare… : Royce White a Torino non ci giocherà probabilmente mai, rottura tra l’Auxilium ed il cestista americano che sta facendo ammattire la dirigenza torinese Royce White a Torino non arriverà probabilmente mai. Un comunicato dell’Auxilium annuncia la rottura totale col cestista, una situazione davvero paradossale. White sembra non voler rispettare i dettami della società dopo la firma del contratto e non si è presentato ancora in ...

Serie A Basket - è tempo di tornare sul parquet : tocca a Torino e Cantù : Al via i raduni delle sedici squadre: tra domani e il 24 agosto tutti i club daranno inizio alla propria stagione

Basket Serie A - domani al lavoro Cantù e Torino : Il giorno successivo la prima seduta di preparazione atletica alla Sisport, sede che ospiterà assieme allo Sport Club di Venaria gli allenamenti dei gialloblù fino a venerdì 24 agosto.

Basket : Torino - Galbiati rinnova : ANSA, - Torino, 13 AGO - Si rafforza il rapporto tra Paolo Galbiati e la Fiat Torino. L'assistente allenatore, che lo scorso anno ha guidato la Fiat Torino alla conquista del suo primo storico trofeo, ...

Basket : Guaiana in prestito a Torino : ANSA, - Torino, 3 AGO - La Fiat Torino ha ottenuto in prestito dalla Pallacanestro Trapani Vincenzo Guaiana, ala classe 2000 nato ad Erice e cresciuto nelle giovanili delle squadra granata. Il giovane ...

Basket : Fiat Torino ingaggia Stojanovic : ANSA, - Torino, 2 AGO - Vojislav Stojanovic è un giocatore della Fiat Torino. Il talentuoso 21enne esterno serbo, nell'ultima stagione con la maglia della Betaland Capo D'Orlando, ha firmato un ...

Basket - la Fiat Torino regala un nuovo innesto a coach Brown : ecco Morris : Fiat Torino che completa il roster con l’innesto di Jaylen Morris, 23enne ala piccola in arrivo dalla Nba La Fiat Torino ha annunciato l’ingaggio dello statunitense Jaylen Morris, 23enne ala piccola in arrivo dalla Nba. Originario di Amherst nello stato di New York, Morris è descritto dalla società torinese come “un 3 molto atletico, capace di attaccare il ferro in penetrazione e molto reattivo nella metà campo ...

Basket - Fiat Torino ingaggia Morris : ANSA, - Torino, 22 LUG - L'ultimo giocatore americano ad entrare nel roster della Fiat Torino per la stagione 2018/2019 è l'ala piccola Jaylen Morris, 23 anni, con un contratto annuale con Nba escape. ...

Basket - la Fiat Torino trasloca : giocherà al PalaVela per i prossimi cinque anni : La squadra guidata da Larry Brown giocherà dunque per i prossimi cinque anni nel secondo impianto cittadino per capienza. La struttura, costruita per le Olimpiadi di Torino 2006, storicamente teatro ...

Basket - nuovo innesto per la Fiat Torino di coach Brown : arriva Cotton : La Fiat Torino continua a rafforzare il roster a disposizione di coach Brown per la prossima stagione, in arrivo il 4° americano La Fiat Torino ha annunciato l’ingaggio del quarto americano pronto a entrare nel roster della squadra per la stagione 2018/19, si tratta di Tekele Cotton. Nato a Mableton, negli Usa, il 27 maggio del 1993, è alto 189 cm, Cotton è una guardia versatile dal punto di vista offensivo e difensivo. Dopo aver ...

Basket - Fiat Torino ingaggia Cotton : ANSA, - Torino, 17 LUG - Fiat Torino pesca ancora negli Stati Uniti e ingaggia Tekele Cotton. Guardia versatile e aggressiva, 25 anni, è il quarto americano ad entrare nel roster che sarà allenato da ...

Basket : Torino ingaggia McAdoo : ANSA, - Torino, 15 LUG - Nuovo arrivo in casa Auxilium Fiat Torino: è James Michael Ray McAdoo, 25nne centro alto 206 e pesante 109 kg. E' parente del celebre Bob McAdoo, una delle colonne dell'...