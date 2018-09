Basket | Pagelle Ungheria-Italia | Qualificazioni Mondiali 2019 | Datome re nella complessa

oasport

: Pagelle Italia-Polonia basket Qualificazioni Mondiali 2019: Della Valle MVP Aradori una garanzia. Buon debutto di B… - zazoomnews : Pagelle Italia-Polonia basket Qualificazioni Mondiali 2019: Della Valle MVP Aradori una garanzia. Buon debutto di B… - zazoomblog : Pagelle Italia-Polonia basket Qualificazioni Mondiali 2019: Della Valle MVP Aradori una garanzia. Buon debutto di B… - Scarlet_Agnes : RT @OA_Sport: #Basket #Italbasket #FIBAWC Le pagelle di Italia-Polonia: immenso Amedeo Della Valle, ma ottima tutta la squadra. Brooks bagn… -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Di seguito ledi, secondo impegno della nostra Nazionale all’interno della seconda fase delleaidi CinaDella Valle 5,5 – Non è lo stesso di Bologna, ma nel primo tempo piazza un paio di importanti triple. Nel secondo, però, tende più che altro a sbagliare: finisce con 2/10 dal campo. Aradori 6 – Incide pocopartita, ma il suo paio di assist lo riesce a piazzare. Biligha 7 – Sacchetti lo manda in campo per Melli nel secondo quarto, lui risponde con presenza e canestri. Richiamato in soccorso più in là, ripaga la fiducia di Sacchetti con 11 punti. L. Vitali 6,5 – Seguita a distribuire palloni come da sue abitudini: nei primi due periodi è già a quota 5 assist. Finisce a quota 7, ma rischia di perdere un pallone sanguinoso nel finale, venendo salvato da Melli. Melli 6 – Non è la sua ...