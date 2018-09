Baseball | Super6 2018 | l’Italia esordisce da favorita contro la Germania

oasport

(Di lunedì 17 settembre 2018) Domani alle 11:00 a Hoofddorp (Olanda) ci sarà l’esordio della nostra nazionale dial, il torneo più importante dell’anno che vedrà affrontarsi le sei migliori squadre europee. Di fronte avremo la nazionale tedesca, già sconfitta il 19 luglio di quest’anno al Pim Mulier Stadium durante la Haarlem Week con il risultato di 3 a 1. Ci sarà qualche cambio rispetto all’ultimo precedente, ma, senza dubbio, l’Italia resta. In effetti, gli azzurri devono farsi perdonare una Haarlem Week davvero deludente, conclusa davanti solamente allastessa, e questo torneo cade a fagiolo. Sicuramente l’Olanda, padrona di casa, parte con i favori del pronostico, ma i nostri hanno tutte le carte in regola per spuntarla e vincere la competizione. Per fare ciò, come sottolineato anche dal manager Gilberto Gerali, bisognerà affrontare ogni ...