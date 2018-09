Barbara D' Urso | Mauro Marin dal Grande Fratello al disastro | a Domenica Live l' accusa

Domenica In - Mara Venier batte Barbara D'Urso e Domenica Live : i clamorosi dati di ascolto e share : Il verdetto più atteso della Domenica: Mara Venier batte Barbara D'Urso nella sfida degli ascolti. Secondo i dati pubblicati dal sito specializzato Davidemaggio.it , Domenica In su Raiuno ha raccolto ...

Ascolti tv 16 settembre : Barbara D'Urso sconfitta dalla Venier nella sfida domenicale : C'era grande attesa per il verdetto auditel della giornata di ieri, domenica 16 settembre, caratterizzata dalla prima sfida tra Domenica In e Domenica Live. I due contenitore del dì di festa di Raiuno e Canale 5 condotti rispettivamente da Mara Venier e da Barbara D'Urso sono tornati agli 'antichi splendori' di una volta ed il pubblico ha dovuto scegliere quale dei due seguire. Ebbene, questa prima settimana la trionfatrice della sfida ...

Loredana Lecciso e Albano Carrisi - la clamorosa rivelazione da Barbara D'Urso : 'La crisi? Noi...' : Una rivelazione inattesa e dolorosa: Loredana Lecciso , ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live , ha parlato del suo rapporto con Albano Carrisi , spiegando di non essere tornata insieme al cantante ...

Ascolti tv pomeriggio - Domenica In vs Domenica Live : chi ha vinto fra Mara Venier e Barbara d’Urso? : Chi ha vinto fra Mara Venier e Barbara d’Urso? Ecco gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 16 settembre 2018. Le due conduttrici ed amiche si sono ritrovate ad essere rivali perché al timone di due trasmissioni in onda contemporaneamente e sue due Reti concorrenti ovvero Rai 1 e Canale 5. Da un lato Mara Venier, la Signora della Domenica è tornata al timone, dopo anni di esilio, del programma che ha consacrato il suo successo. Dall’altro Barbara ...

VIDEO | Malgioglio balla sui tacchi - cade e butta giù Barbara d’Urso : Esilarante incidente in diretta a Domenica Live: il cantante ha perso l'equilibrio sui tacchi ed è caduto insieme alla...

“È lui!”. Rivelazione piccante - Barbara d’Urso sorprende tutti. Dichiarazione inaspettata : Barbara d’Urso gioca e scherza sui social network. Carmelita, a volte, sembra quasi non prendersi neanche troppo sul serio: le sue pose irriverenti, le labbra pronunciate, i capelli raccolti e i sorrisi ammiccanti fanno parte del suo repertorio. Con buona pace degli haters che la criticano sempre: a 61 anni, infatti, Barbarella si mette in mostra come poche donne possono fare. Lei, conduttrice di punta della rete Mediaset grazie a ...

Cosa ha detto Salvini ospite di Barbara D'Urso : 'Bisogna dare un segnale a Genova e al mondo e a quella gente che ha pagato il pedaggio pensando di andare a lavorare ed ha invece pagato per andare a morire. A pagare dev'essere quel signore di ...

Cosa ha detto Salvini ospite di Barbara D'Urso : Stasera Matteo Salvini sarà ospite di Silvio Berlusconi, e il leader della Lega, vicepremier e ministro dell'Interno dice di andarci "per vedere il Milan" perché, scherza, "lui ha la tv più grande..". Ma, ospite di Barbara D'Urso, ha parlato di molte cose pur senza addentrarsi nei temi di cui parlerà con il leader di Forza Italia. Sottolinea ...

Barbara d'Urso - la voce piccantissima : l'uomo con cui ha passato le vacanze / Guarda : Barbara d'Urso , che oggi è tornata al timone di Domenica Live , ha raccontato a DiPiù un aneddoto su Mauro Berardi, il padre dei suoi due figli. 'Mauro è stato l'uomo più importante della mia vita. ...

Domenica Live : Barbara D’Urso e Malgioglio cadono per terra (VIDEO) : Cristiano Malgioglio e Barbara D’Urso cadono a Domenica Live Barbara D’Urso aveva annunciato una prima puntata della nuova stagione di Domenica Live con il botto e, effettivamente, il botto c’è stato. Uno degli ospiti del contenitore Domenicale di Canale 5 è stato Cristiano Malgioglio per cantare il suo ultmo brano di grande successo, ‘Danzando Danzando’, che ha tenuto banco ovunque durante l’estate. ...

Caduta in diretta per Barbara D'Urso con Malgioglio nella prima puntata di Domenica Live : Era stata annunciata una prima puntata con il botto per Domenica Live. Ed è stato un inizio di trasmissione con 'Caduta'. Barbara D'Urso ha anmunciato l'entrata in scena 'sui tacchi' di Cristiano ...

Domenica Live - la caduta di Barbara d'Urso e Cristiano Malgioglio (video) : Nella prima puntata di Domenica Live di oggi, 16 settembre 2018, è stato ospite Cristiano Malgioglio per cantare il suo brano estivo Danzando Danzando. Attorniato da un corpo di ballo, il cantante ha indossato un paio di scarpe rosse col tacco per la performance che ha colorato e movimentato la puntata subito dopo il talk delle 17, slot storico del contenitore Domenicale di Canale 5.Al termine dell'esibizione del cantante, Barbara d'Urso si ...

Barbara D'Urso - incidente in diretta nella prima puntata di Domenica Live : ecco cosa è successo con Malgioglio : ROMA - Era stata annunciata una prima puntata con il botto per Domenica Live. Ed è stato un inizio di trasmissione con 'caduta'. Barbara D'Urso ha anmunciato l'entrata in scena 'sui tacchi' di ...

Caduta Malgioglio-Barbara d’Urso : il VIDEO dell’esilarante ruzzolone a Domenica Live : Cristiano Malgioglio protagonista di una Caduta in diretta tv a Domenica Live, il cantautore coinvolge nel capitombolo (trash) anche Barbara d’Urso Dopo la sua partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, la presenza di Cristiano Malgioglio nel salotto Domenicale di Barbara d’Urso è quasi un appuntamento fisso. Non solo opinionista, il cantautore italiano è anche showman. Nell’esibizione odierna a ...