Barbara d' Urso commenta la sconfitta contro Mara Venier

Domenica In con Mara Venier sovrasta Domenica Live con Barbara D’Urso nella prima sfida d’ascolti! Vediamo nel dettaglio i dati dello share : La sfida degli ascolti tra Mara Venier e Barbara d’Urso era uno degli avvenimenti televisivi più invocati di questo inizio di stagione. E il risultato che emerge non smentisce le aspettative, perché dopo settimane di gioco cauto e moderato, senza sbilanciamenti delle due parti e con grandi manifestazioni di stime reciproca tra le due conduttrici, c’è un’affermazione netta della nuova “Domenica In” targata Mara ...

Domenica Live - caduta in diretta per Barbara D'Urso e Cristiano Malgioglio : 'Le scarpe sono troppo larghe' : Barbara D'Urso aveva preannunciato un inizio con il botto per la sua Domenica Live e così è stato. Dopo la performance di Cristiano Malgioglio e la sua hit 'Danzando', la conduttrice ha raggiunto il ...

Bobby Solo fa "pace" con la figlia Veronica grazie a Barbara D'Urso : ROMA - Dopo tante puntate, Barbara D?Urso è riuscita nell?impresa di ?riunire? Bobby Solo e la figlia Veronica. In studio, Veronica Satti si commuove,...

Ascolti tv - la Domenica In di Mara Venier batte la Domenica Live di Barbara D’Urso : Durante la presentazione della sua decima edizione di Domenica In, Mara Venier aveva detto che si assumeva tutta la responsabilità se fosse andata bene o male perché aveva costruito il programma su di lei e – per ora- questo sembra proprio piacere al pubblico. Il concorso stile Corrida, il tabellone, le interviste fatte a cuore aperto, piacciono eccome. Mara Venier torna ‘Signora della Domenica’ televisiva anche negli Ascolti. ...

Barbara D'Urso e Cristiano Malgioglio cadono in diretta : Ieri pomeriggio è andata in onda la prima puntata di Domenica Live e fra tante novità e colpi di scena c'è stata una brutta caduta in diretta. I protagonisti di questo incidente sono stati Barbara D'...

Domenica In batte Domenica Live - Mara Venier batte Barbara D’Urso : ecco i dati auditel : Domenica In batte Domenica Live: la prima attesissima sfida se la aggiudica Mara Venier. La conduttrice è tornata nel giorno di festa di RaiUno dopo quattro anni sulle note di “Eh già” di Vasco Rossi snocciolando all’inizio i saluti ai vertici dell’azienda, ai colleghi Giletti e Clerici, oltre a un ricordo di Fabrizio Frizzi. E così mette in campo i suoi ospiti: Romina Power, Nino Frassica, Amadeus, la mamma di Tiziana ...

Barbara D'Urso - Mauro Marin dal Grande Fratello al disastro : a Domenica Live l'accusa infamante della ex : Accusa infamante per Mauro Marin . Il vincitore del Grande Fratello 10 è finito alla ribalta a Domenica Live : ospite di Barbara D'Urso è stata l'ex compagna Jessica, che ha usato toni molto duri ...

Domenica In - Mara Venier batte Barbara D'Urso e Domenica Live : i clamorosi dati di ascolto e share : Il verdetto più atteso della Domenica: Mara Venier batte Barbara D'Urso nella sfida degli ascolti. Secondo i dati pubblicati dal sito specializzato Davidemaggio.it, Domenica In su Raiuno ha raccolto davanti alla tv per la prima parte 2,477 milioni di telespettatori, per uno share del 16,7%, e nella seconda dalle 16 2,142 milioni e 16,5%, di share.-- Per Domenica Live su Canale ...

