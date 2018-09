calcioweb.eu

: #Australia, #Totti invitato a giocare una partita della coppa nazionale - CalcioWeb : #Australia, #Totti invitato a giocare una partita della coppa nazionale - MattiaMallucci : In Australia vogliono Totti in campo per una partita -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Francescoin un futuro non troppo lontano potrebbe tornare in campo. È un’idea dell’Apia Leichhardt Tigers Football Club, che vorrebbe l’ex capitanoRoma perunadei quarti di finaleFFA Cup, lana. La societàna vorrebbe far valere i buoni rapporti con i giallorossi per averenella gara contro l’Adelaide United che si disputerà il prossimo 26 settembre. “Il club sta lavorando per far sì che accada qualcosa di speciale, abbiamo avanzato la nostra offerta ed ora siamo in attesa di una risposta. La società si è fatta avanti ed ora speriamo di costruire qualcosa di importante visti i legami che abbiamo con la Roma“, ha detto Anthony Ucchino, rappresentanteAS Roma football Academy di Sydney ai mediani. Ma non è il solo invito proveniente dall’: ...