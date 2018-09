Australia | aghi nelle fragole | feriti

In Australia qualcuno sta mettendo aghi nella frutta : Sono stati trovati oggetti di metallo dentro fragole e banane in sei diversi stati, dopo che la settimana scorsa una persona era stata ricoverata per aver ingerito un ago The post In Australia qualcuno sta mettendo aghi nella frutta appeared first on Il Post.

Aghi da cucito dentro fragole e altra frutta fresca venduta nei supermercati : un “crimine violento” - taglia da 100mila dollari in Australia : Aghi da cucito dentro le fragole vendute nei supermercati: lo Stato del Queensland, in Australia, ha offerto una ricompensa di 100mila dollari (61 mila euro) a chi potrà fornire informazioni per rintracciare i responsabili. Per il ministero della Salute si tratta di un “crimine violento“. La scorsa settimana un uomo è arrivato in ospedale con dolori allo stomaco dopo aver mangiato frutta fresca comprata in supermercato: da allora in ...