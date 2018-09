Attività dei clan all' ex coop Buzzi Ecco le mosse di Fasciani e Spada

Filorussi di Donetsk denunciano aumento Attività dei droni ucraini nel Donbass - : Le forze di sicurezza ucraine aumentano le attività di ricognizione con l'utilizzo di droni, ha detto Daniil Bezsonov, portavoce del comando operativo delle milizie dell'autoproclamata Repubblica ...

Italia nella lista nera dei Paesi più sedentari/ Oms - il 41% non fa Attività fisica : Italia nella lista nera dei Paesi più sedentari: ultime notizie, il 41 per cento non fa attività fisica secondo un studio del The Lancet Global Health(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 09:31:00 GMT)

La strada dei negozi cambia volto tra botteghe in crisi e nuove Attività : Via Maiorca è lo 'specchio' della località che la ospita e che guarda con fiducia allo sviluppo del porto e del turismo

USA - si deteriora l'Attività dei servizi nel mese di luglio : Teleborsa, - Si deteriora l'attività dei servizi negli Stati Uniti nel mese di luglio, risultando peggiore delle attese degli analisti. L'indice PMI dei servizi definitivo elaborato da Markit, che ...

Incendi Grecia e Svezia : conclusa l’Attività dei canadair italiani all’estero : Si è conclusa l’attività degli equipaggi italiani intervenuti nei giorni scorsi in Svezia e in Grecia con quattro canadair CL 415 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco attivati nell’ambito del Meccanismo Europeo di Protezione civile. Gli equipaggi italiani, coordinati dal Dipartimento della Protezione civile, sono rientrati in serata alle rispettive basi italiane, dopo una missione di quattro giorni in Grecia e di dieci giorni in Svezia. ...

Hotel Transylvania Crazy Cruise incoraggia l’Attività motoria dei bambini nel parco giochi vicino casa : Hotel Transylvania Crazy Cruise è un gioco che offre la possibilità di rivivere le avventure di crociera estiva del film di animazione Hotel Transylvania 3: Summer Vacation. Tutti i giochi sono ambientati nel parco giochi locale e usano l'attrezzatura presente in modo da incoraggiare i bimbi a usare la tecnologia responsabilmente aumentando l'attività e l'interazione con i genitori. L'articolo Hotel Transylvania Crazy Cruise incoraggia ...