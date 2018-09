Astronomia | la strana storia dei reperti lunari dell’Apollo 11 misteriosamente scomparsi

meteoweb.eu

: Incredibile vero? Beh date un’occhiata qui: - MagAssoluta : Incredibile vero? Beh date un’occhiata qui: - marcoranieri72 : RT @brunods24: Se siete interessati a astronomia e ufo andate nel sito Segni dal cielo sta succedendo una anomalia strana hanno chiuso 6 os… - brunods24 : Se siete interessati a astronomia e ufo andate nel sito Segni dal cielo sta succedendo una anomalia strana hanno ch… -

(Di lunedì 17 settembre 2018) È avvenuto uno strano episodio dopo che Neil Armstrong e l’equipaggio11 tornarono dalla luna con rocce: molti deiconsegnati ad ogni stato americano sparirono nel nulla. Ora, dopo anni di ricerche, un ex ricercatore della NASA è vicino al suo obiettivo di localizzare la posizione di tutte e 50 le rocce. Nelle ultime settimane, due delle rocce scomparse dopo la missione del 1969 sono state ritrovate in Louisiana e Utah, lasciando solo New York e Delaware con i “souvenir” mancanti. L’avvocato e “cercatore di rocce” Joseph Gutheinz dichiara di essere stupito dal fatto che le rocce non siano state attentamente conservate da alcuni degli stati che le hanno ricevute, ma spera di rintracciare le ultime due prima del 50° anniversario della missione Apollo 11 del luglio 2019. “È un pezzo tangibile di”, sostiene. L’amministrazione del Presidente Richard ...