Asselborn ha detto che Salvini va fermato

(Di lunedì 17 settembre 2018) I populisti "vogliono rimettere l'interesse nazionale davanti a tutto, vogliono distruggere l'Unione come oggi la conosciamo. Noi non dobbiamo permetterglielo": ad affermarlo è il ministro degli Esteri lussemburghese, Jean Asselborn, che in un'intervista a Repubblica è tornato sullo scontro con Matteoalla ministeriale Ue in Austria e poi con il botta e risposta domenicale.Asselborn ha precisato che il suo "merde alors" pronunciato contro il titolare del Viminale significa "basta" e "non era un insulto al popolo italiano e nemmeno al ministro". "Non ho insultato l'Italia come ha invece propagandatocon una fake news figlia di un metodo molto pericoloso tanto più se si considera che la sua è stata una provocazione calcolata", ha insistito.Il ministro lussemburghese ha ricordato che il suo governo "ha ospitato profughi eritrei e ha aiutato con le due navi bloccate prima della Diciotti", "pero'", ha aggiunto, "si mente quando si dice che l'immigrazione in mare può essere fermata: le persone vanno salvate e quando sbarcano devono essere divise tra chi puo' avere la protezione internazionale e chi no. I primi vanno obbligatoriamente ripartiti tra i Paesi ue, gli altri vanno rimpatriati".