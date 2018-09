Asia Argento furiosa contro Rose McGowan | «Scusati e ritratta tutto» Ecco cos' è successo

Asia Argento - ULTIMATUM ALL’EX AMICA ROSE MCGOWAN/ “Hai 24 ore e farò partire un'azione legale!” : ASIA ARGENTO ha dato una “scadenza” ALL’EX AMICA ROSE MCGOWAN. L’attrice di Streghe, aveva commentato: "È triste perdere un’AMICA, ma lo è ancora di più quel che è successo a Jimmy Bennett".(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 18:09:00 GMT)

Asia Argento contro Rose McGowan : ‘Scusati per le orrende bugie altrimenti tribunale’ : Dopo le accuse rivoltale da Rose McGowan e dalla sua compagna, la modella Rain Dove (QUI tutto quel che serve sapere su di lei), Asia Argento ha minacciato proprio l’attrice di adire per vie legali contro di lei e di portarla addirittura in tribunale se non si rimangerà le accuse a proposito della presunta relazione sessuale con l’ex attore bambino Jimmy Bennett che, per inciso, la Argento nega recisamente di aver mai avuto al punto ...

Asia Argento e l'ingiustizia : da giudice di XFactor a una condanna senza processo : Certe vite sembrano più faticose, più segnate di altre, e pare che agli spiriti ribelli spesso ne capiti in dote proprio una di quelle. O forse sarà che si diventa più facilmente ribelli quando scopri che a te ne è toccata una di quel tipo? Non lo so, certo è che Asia Argento sembra destinata ad averne una parecchio complicata, e proprio per questo, guardare XFactor che da sempre è una delle mie ...

Caso Argento - Asia scrive a Rose McGowan : “Ti do 24 ore per ritrattare e scusarti per le orrende bugie costruite contro di me” : L’ennesima pagina del Caso Argento la scrive questa volta l’attrice, lo fa attraverso i social network dove si rivolge all’ex amica Rose McGowan: “È con rimpianto che ti do 24 ore per ritrattare e scusarti per le orrende bugie costruite contro di me. Altrimenti non avrò altra scelta che far partire un’azione legale”. Lo scontro ormai è aperto ed è la replica del giudice di X Factor (ex, tra qualche settimana) ...

Asia Argento e le strane regole della tv educativa : La giudice ?a tempo determinato di X Factor funziona e convince. Ma non si può turbare il pubblico con una donna che addirittura è stata condannata da un giornale. Lo spettatore, si sa, è sensibile

Asia Argento - Vittorio Feltri a Domenica In : «Tutta la morale è nelle mutande della gente» : Parte con un talk in stile 'l'arena' la prima puntata di 'Domenica In' , che vede il ritorno di Mara Venier su Rai Uno. Ospiti della Venier opinionisti come Vittorio Feltri, in collegamento, Giampiero ...

Domenica In - Vittorio Feltri sbotta sul caso Asia Argento : “La morale non sta nelle mutande delle persone” : La Domenica in di Mara Venier parte da un caso caldo, quello di Asia Argento, chiamando in studio, tra gli altri, Mughini, Roberta Bruzzone e Vittorio Feltri in collegamento. Mentre c’è chi difende la Argento parlando di leggi e di inconsapevolezza, mentre altri continuano a gridare allo scandalo e alla violenza, ma ad uscire fuori dai binari c’è Vittorio Feltri. -- Il direttore perde la testa dopo la messa in onda dell’intervista rilasciata ...

Asia Argento - l'accusatore Jimmy Bennett nei guai? «Denunciato dalla ex fidanzata per molestie» : Jimmy Bennett, il grande accusatore di Asia Argento, nei guai? Secondo il quotidiano online Daily Beast, Bennett sarebbe stato denunciato dalla sua ex fidanzata per molestie. All'epoca dei...