Asia Argento e l' ingiustizia | da giudice di XFactor a una condanna senza processo

Caso Argento - Asia scrive a Rose McGowan : “Ti do 24 ore per ritrattare e scusarti per le orrende bugie costruite contro di me” : L’ennesima pagina del Caso Argento la scrive questa volta l’attrice, lo fa attraverso i social network dove si rivolge all’ex amica Rose McGowan: “È con rimpianto che ti do 24 ore per ritrattare e scusarti per le orrende bugie costruite contro di me. Altrimenti non avrò altra scelta che far partire un’azione legale”. Lo scontro ormai è aperto ed è la replica del giudice di X Factor (ex, tra qualche settimana) ...

Asia Argento - tweet a Rose McGowan : “Ti do 24 ore per scusarti” : Asia Argento, tweet a Rose McGowan: cosa ha scritto? “Dear @RoseMcGowan. It is with genuine regret that I am giving you 24 hours to retract and apologise for the horrendous lies made against me in your statement of August 27th. If you fail to address this libel I will have no option other than to […] L'articolo Asia Argento, tweet a Rose McGowan: “Ti do 24 ore per scusarti” proviene da Gossip e Tv.

Asia Argento va all'attacco della McGowan : "24 ore per scusarti" : Asia Argento rompe ancora una volta il silenzio dopo aver subito le accuse di stupro da parte di Jimmy Bennet. L'attrice di fatto è entrata nel vortice delle polemiche qualche settimana fa dopo le ...

Asia Argento avverte Rose McGowan : "Hai 24 ore di tempo per ritrattare le menzogne dette su di me" : Dopo lo scandalo che l'ha travolta, alcune settimane fa (con relativa fine della collaborazione come giudice a X Factor 2018), Asia Argento ha deciso di replicare e rispondere alle accuse. E, poco fa, via Twitter, ha pubblicamente invitato la collega attrice (ed ex amica?) Rose McGowan, a ritrattare quello che aveva dichiarato nei suoi confronti, a fine agosto di quest'anno:pRosegui la letturaAsia Argento avverte Rose McGowan: "Hai 24 ore ...

L'ultimatum di Asia Argento a Rose McGowan. "Ti do 24 ore per ritrattare e scusarti" : "È con rimpianto che ti do 24 ore per ritrattare e scusarti per le orrende bugie costruite contro di me. Altrimenti non avrò altra scelta che far partire un'azione legale". Con un post apparso sul suo profilo Twitter, Asia Argento ribatte alle parole dell'attrice, collega attivista ed ex amica Rose McGowan. In seguito alle accuse di molestie rivolte da Jimmy Bennett all'attrice italiana, McGowan aveva rilasciato un post sui social ...

Asia Argento e le strane regole della tv educativa : La giudice ?a tempo determinato di X Factor funziona e convince. Ma non si può turbare il pubblico con una donna che addirittura è stata condannata da un giornale. Lo spettatore, si sa, è sensibile

Asia Argento - Vittorio Feltri a Domenica In : «Tutta la morale è nelle mutande della gente» : Parte con un talk in stile 'l'arena' la prima puntata di 'Domenica In' , che vede il ritorno di Mara Venier su Rai Uno. Ospiti della Venier opinionisti come Vittorio Feltri, in collegamento, Giampiero ...

Domenica In - Vittorio Feltri sbotta sul caso Asia Argento : “La morale non sta nelle mutande delle persone” : La Domenica in di Mara Venier parte da un caso caldo, quello di Asia Argento, chiamando in studio, tra gli altri, Mughini, Roberta Bruzzone e Vittorio Feltri in collegamento. Mentre c’è chi difende la Argento parlando di leggi e di inconsapevolezza, mentre altri continuano a gridare allo scandalo e alla violenza, ma ad uscire fuori dai binari c’è Vittorio Feltri. -- Il direttore perde la testa dopo la messa in onda dell’intervista rilasciata ...

Asia Argento - l'accusatore Jimmy Bennett nei guai? «Denunciato dalla ex fidanzata per molestie» : Jimmy Bennett, il grande accusatore di Asia Argento, nei guai? Secondo il quotidiano online Daily Beast, Bennett sarebbe stato denunciato dalla sua ex fidanzata per molestie. All'epoca dei...

XFactor 12 - #SaveAsia : cresce il numero delle firme alla petizione per confermare Asia Argento come giudice : “#SaveAsia“. E ancora “#SalviamoAsia“. Le prime due puntate delle Audizioni di X Factor 12 sono bastate per convincere i fan del programma a voler confermare Asia Argento nel suo ruolo di giudice anche per i Live. L’attrice e regista italiana è stata infatti esclusa dalla trasmissione dopo le accuse di molestie sessuali mosse contro di lei al giovane attore Jimmy Bennett, rivelate da uno scoop del New York Times. Ma ...

Asia Argento - Jimmy Bennett era stato accusato di molestie dall'ex fidanzata : Asia Argento, parla Jimmy Bennett: 'Il mio trauma è emerso quando lei si è definita una vittima' Prima dichiarazione di Jimmy Bennett, che spiega il suo silenzio di allora e di oggi: "Ho cercato giustizia accodandomi con chi mi aveva fatto del male", scrive. Ennesimo colpo di scena in arrivo dal 'caso' Asia Argento/Jimmy Bennett. Il giovane attore americano, che ha denunciato ...

Asia Argento : sui social la petizione per farla tornare : “Save Asia”, si chiama così la petizione per “salvare” la Argento e farla tornare in televisione. L’ultimo periodo non è stato affatto semplice per la regista italiana, travolta dallo scandalo molestie dopo aver ricevuto pesanti accuse da Jimmy Bennett, ex bambino prodigio di Hollywood. L’attore ha accusa Asia di aver avuto un rapporto sessuale con lui quando aveva solamente 15 anni e a provare la relazione ...

X Factor 12 seconda puntata - sui social la petizione per salvare Asia Argento : La seconda puntata di X Factor 12 procede spedita con le Audition, I giudici Fedez, Mara Maionchi e Asia Argento sono rodati e funzionano bene insieme, ma questa come ormai sappiamo non sarà...

XFactor - le lacrime di Mara Maionchi e Asia Argento per l’esibizione di Camilla con “La notte dei miracoli” di Lucio Dalla : Il secondo appuntamento del talent show, prodotto da Fremantle e condotto da Alessandro Cattelan, ha visto le apprezzatissime performance di Camilla Musso, sedicenne di Asti che ha interpretato “La notte dei miracoli” di Lucio Dalla, facendo commuovere Mara e Asia fino alle lacrime, quella di Luna Melis, anche lei sedicenne, con “Bang Bang” di Dua Lipa, e diLeonardo Parmeggiani, 19 anni da Monteveglio (BO) con “Fly me to the Moon” di Frank ...