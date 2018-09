Arriva una nuova stangata di Trump | dazi per 200 miliardi contro la Cina

Sara Affi Fella e Vittorio Parigini sono fidanzati : la conferma è Arrivata dal calciatore stesso - con una foto e dei versi per Sara! Guarda la FOTO : Il suo ragazzo è un calciatore del Torino e nazionale Under 21. Vittorio Parigini è il nuovo fidanzato di Sara Affi Fella, tronista della scorsa edizione di Uomini e donne, il dating show di Maria De Filippi di Canale 5. calciatore 22enne nella scorsa stagione al Benevento e da quest’anno al Torino e in Nazionale Under 21 nel ruolo di centrocampista e attaccante, i due ragazzi sono stati paparazzati nella giornata di oggi ...

Napoli - Arriva l'ufficiale per lo sfratto - esplode la casa : muore una donna - gravi i figli : Un'esplosione si è verificata poco dopo le 11.30 in un appartamento di via don Giovanni Minzoni, nella zona dei Quartieri Spagnoli. Una persona sarebbe morta e ci sarebbero anche due...

Arriva l’ufficiale per lo sfratto ed esplode l’abitazione : morta una donna - feriti i due figli : Una donna è morta e i suoi due figli sono in gravi condizioni in seguito all’esplosione, probabilmente di una bombola di gas o di una caldaia, in un appartamento di via don Minzoni 6, a Napoli. La tragedia è accaduta nel popolare quartiere della Pignasecca, quando l’ufficiale giudiziario è andato ad eseguire uno sfratto. Al momento non è ancora c...

F1 – Dagli ordini di scuderia alle novità in casa Ferrari - Arrivabene perde la pazienza : “sarò chiaro una volta per tutte” : Maurizio Arrivabene tra addii, nuovi arrivi e qualche critica di troppo: le parole sincere e dure del team principal Ferrari in conferenza a Singapore E’ terminata la prima giornata di prove a Singapore: Kimi Raikkonen ha chiuso le Fp2 davanti a tutti, mentre il suo compagno di squadra Sebastian Vettel non è riuscito a portare a termine tutta la sessione di prove a causa di un contatto con le barriere che ha costretto i suoi ...

Per TIM Arriva una nuova diffida da AGCOM : L'AGCOM ha pubblicato un provvedimento relativo ad una denuncia presentata nel 2017 da PosteMobile per un presunta condotta illecita tenuta da TIM L'articolo Per TIM arriva una nuova diffida da AGCOM proviene da TuttoAndroid.

Una "paga minima" per tutti : dopo il reddito Arriva il salario di cittadinanza : Approvata una mozione a firma Fratelli d'Italia che impegna il governo a garantire una "paga oraria minima nazionale" per...

Arriva una specie di servizio civile europeo : Il Parlamento europeo ha approvato un progetto che permetterà a migliaia di giovani di fare volontariato in cose come l'accoglienza dei migranti o la ricostruzione dopo un terremoto The post Arriva una specie di servizio civile europeo appeared first on Il Post.

UEFA - dal 2021 Arriva una nuova coppa : Andrea Agnelli dà l’annuncio : L’UEFA si appresta a presentare una nuova coppa per club che affiancherà Champions ed Europa League dal 2021 “In attesa dell’approvazione dell’esecutivo UEFA, abbiamo dato il via libera per introdurre una terza competizione, portando a 96 il numero complessivo di partecipanti, a partire dalla stagione 2021/22“. Il presidente dalla ECA (The European Club Association) Andrea Agnelli, ha annunciato l’arrivo ...

Simone Sabani : “Papà vittima di una brutale malagiustizia”/ Il ricordo del padre Gigi : "Scuse mai Arrivate" : Simone Sabani: “Papà vittima di una brutale malagiustizia”. Ultime notizie, Il ricordo del padre Gigi ai microfoni di Storie Italiane: "Scuse mai arrivate"(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 10:58:00 GMT)

L’autostrada elettrificata Arriva in Italia/ Pronti 6 km sulla Brebemi : si studia una circolare per il futuro : Brebemi, prima autostrada elettrica in Italia con Siemens e Scania. I primi sei chilometri di test si terranno fra Romano di Lombardia e Calcio, in provincia di Bergamo(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 22:55:00 GMT)

Wilders : «È una lotta per la sovranità. Gli islamici Arrivano per dominarci» : L'accordo era che avremmo avuto una politica migratoria più dura, ma quando Rutte è andato a Bruxelles non gliel'hanno permesso. Non abbiamo più le chiavi della porta di casa nostra». È per la ...

Arriva una settimana di estate settembrina - temperature in aumento : Roma, 8 set., askanews, - Per domani è atteso, sull'Italia, un ulteriore e più deciso miglioramento del tempo. Un'alta pressione protesa dal Nord Africa verso il Mediterraneo infatti andrà ...

Una Vita - anticipazioni puntate spagnole : un nuovo personaggio Arriva ad Acacias - è Diego Alday : La morte di Cayetana avrà le sue conseguenze nella soap di Aurora Guerra. Già abbiamo capito che la nuova dark lady sarà Ursula, ma ad Acacias arriverà anche un altro protagonista che molto scombussolerà le trame. Diego Alday giungerà nel ricco quartiere spagnolo durante la puntata 583, quando anche Mauro e Teresa se ne saranno andati per raggiungere Antibes e vivere tranquilli la loro Vita familiare. Che succederà con il nuovo ...

Col primo chirurgo gay in Grey’s Anatomy 15 - Alex Landi - Arriva una storia d’amore omosessuale al maschile? : Dopo oltre un decennio finalmente arriverà la prima storia gay al maschile in Grey's Anatomy 15? La conferma di una new entry nel cast dei nuovi episodi per un ruolo gay sembra andare in questa direzione. Spetterà al nuovo arrivato Alex Landi, che per metà ha origini italiane e per metà coreane, interpretare il Dr. Nico Kim, il primo chirurgo uomo dichiaratamente gay della serie, come annunciato da TVLine. E il suo ingresso in scena come ...