Apple rilascia iOS 12 per iPhone | iPad e iPod Touch

(Di lunedì 17 settembre 2018) Oggi 17 settembreha ufficialmenteto iOS 12, la dodicesima iterazione del software di. Riepiloghiamo le novità della nuova release software per punti principali. Prestazioni al top In fase di presentazione al WWDC di giugno 2018aveva posto grande enfasi su uno dei punti che maggiormente gli utenti avevano criticato di iOS 11, ovvero un generale rallentamento del sistema. Per correre ai ripari, la società ha ottimizzato maggiormente il codice e la reattività delle applicazioni sotto stress del terminale. Memoji & Animoji Disponibile sui melafonini con FaceID (X, XS, XS Max e XR), questa funzione permette di creare delle Animoji personalizzate con cui divertirsi su Facetime e iMessage. Infatti, utilizzando l’accurata scansione dei muscoli facciali, è possibile creare delle personificazioni del nostro viso e inviarlo ad ...