Apple rilascia iOS 12 per iPhone - iPad e iPod Touch : Oggi 17 settembre Apple ha ufficialmente rilasciato iOS 12, la dodicesima iterazione del software di iPhone, iPad e iPod Touch. Riepiloghiamo le novità della nuova release software per punti principali. Prestazioni al top In fase di presentazione al WWDC di giugno 2018 Apple aveva posto grande enfasi su uno dei punti che maggiormente gli utenti avevano criticato di iOS 11, ovvero un generale rallentamento del sistema. Per correre ai ripari, la ...