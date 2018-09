ilfattoquotidiano

: Oggi è il giorno di iOS 12. La nuova versione del sistema operativo Apple, pensato per iPhone e iPad, sarà rilascia… - italianaradio1 : Oggi è il giorno di iOS 12. La nuova versione del sistema operativo Apple, pensato per iPhone e iPad, sarà rilascia… - italianaradio1 : Apple, è iOS 12 la vera rivoluzione: la nuova versione del sistema operativo resuscita anche iPhone e iPad più data… - Noovyis : Un nuovo post (Apple, è iOS 12 la vera rivoluzione: la nuova versione del sistema operativo resuscita anche iPhone… -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Oggi è il giorno di iOS 12. Ladel, pensato per iPhone e iPad, sarà rilasciata a partire dalle 19:00 ora italiana. A giovarne saranno soprattutto i modelli più datati che, grazie al lavoro di ottimizzazione delle risorse, torneranno a essere fluidi e scattanti come appena acquistati. iOS 12 potrà essere installato sotto forma di aggiornamento gratuito direttamente da iPhone e iPad. Come sempre in questi casi, arriverà un’apposita notifica su cui semplicemente cliccare per far partire tutta la procedura automatica. Lache verrà rilasciata oggi dalle 19:00 è quella definitiva, accessibile a tutti gli utenti in possesso di dispositivi compatibili. In realtà noi stiamo testando iOS 12 da oltre tre mesi, esattamente dal 5 giugno. Si perché questaè stata presentata danel corso della WWDC 2018, ovvero la conferenza ...