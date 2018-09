Appello dei tartufai indipendenti | “Non recintate i terreni fecondi” 

Terremoto - strade - lavoro e sanità : l'Appello dei sindacati al ministro Lezzi : Pagina 1 di 2 Cgil, Cisl e Uil tracciano la mappa delle criticità con cui fa i conti il Molise in questo momento storico e chiedono al governo un impegno "serio, tangibile e sostenuto da azioni ...

Igor è morto a 14 anni - ucciso dal blackout game. L'Appello choc dei genitori : «Attenti ai vostri figli» : Igor Maj è morto a 14 anni, trovato impiccato nella sua cameretta, pochi giorni fa: ora è emerso che il ragazzino, il cui nome è stato diffuso dai genitori in...

Gioco mortale sul web - l'Appello dei genitori di Igor : Dopo la diffusione dell'appello, il mondo dell'alpinismo si è stretto attorno alla famiglia del 14enne , figlio di un attivo e conosciuto climber dell'area di Milano. Lo stesso Igor era un ...

Salute - l’Appello dei dermatologi : “I tattoo sono pericolosi - bisogna trattarli come farmaci” : “Gli inchiostri per i tatuaggi dovrebbero almeno rispondere agli stessi standard di sicurezza dei prodotti cosmetici”. Anzi di più: “Sarebbe preferibile che fossero sicuri come i farmaci, perché vengono iniettati sottopelle e i loro ingredienti possono viaggiare nel corpo” con il rischio di “infezioni batteriche, allergie, effetti tossici”, senza escludere l’eventualità di tumori. E’ ...

I vescovi dell'Europa centro-orientale : Appello ai governi per frenare l'esodo dei giovani : Sarà, quindi, necessario - scrivono - trovare un altro modo d'integrazione di questi Paesi nel mondo occidentale: un modo che meglio garantisca l'uguale dignità di questi Paesi e dei loro cittadini'. ...

Calcio - Appello dei tecnici delle big d'Europa all'Uefa : 'Uniformare le date di mercato' : Si è parlato molto di mercato fra i migliori tecnici europei, riuniti questo pomeriggio a Nyon nell'ambito della 20ma edizione del Forum per allenatori di club di elite, allestito dall'Uefa. E quando ...

Francia : su Le Monde Appello dei 200 per salvare il pianeta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Palio dei Ciuchi di Asciano : presentato il DrAppellone di Paola Imposimato : Le principali manifestazioni organizzate sono: la notte bianca sabato 1 settembre, una serata con cena itinerante e spettacoli dal vivo lungo le vie del paese; la serata delle scenette presso lo ...

Emergenza pediatri e medici di base : Appello dei sindaci : «Sono pochi» : Quartieri o addirittura paesi senza medici di famiglia e pediatri. Pochi i giovani che vogliono aprire un ambulatorio, così i sindaci e la Regione studiano come correre ai ripari. L'Ats di Milano-...

Diciotti - secondo giorno nel porto di Catania. L’Appello dei magistrati : “Minori e soggetti vulnerabili devono sbarcare” : È il secondo giorno della nave Ubaldo Diciotti nel porto di Catania e – come preannunciato da Matteo Salvini – la situazione non è cambiata: ancora nessuno sbarco dall’imbarcazione della Guardia Costiera con 177 migranti fino a quando non si troverà un accordo sulla loro ripartizione fra i vari paesi dell’Ue. Eppure ieri sera il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha detto che “entro domani” (oggi, ndr) ...

Scomparsi in Spagna - l'Appello dei genitori sui social : "Aiutateci a trovarli" : Da 5 giorni due giovani fidanzati di Busto Arsizio, Christian Smeragliuolo e Loren Sartori, partiti per percorrere in bici il Cammino di Santiago de Compostela, non danno più notizie: i genitori hanno sporto denuncia ai carabinieri e postato su Facebook la richiesta di aiuto

Concerto per Genova - nel giorno dei funerali l’Appello di Gino Paoli per la raccolta fondi e contro il rischio oblio : Nel giorno dei funerali di Stato che si sono svolti in città per 19 delle 42 vittime della strage del crollo del ponte Morandi, Gino Paoli ha annunciato la volontà di organizzare un Concerto per Genova, un evento musicale di beneficenza per raccogliere fondi da destinare alle centinaia di sfollati che dopo il crollo si sono ritrovate senza una casa o nell'impossibilità di ritornarvi finché l'intera zona interessata dal tragico evento non sarà ...