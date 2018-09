Anticipazioni seconda puntata de La vita promessa del 17 settembre e ascolti della prima

LA VITA PROMESSA/ Anticipazioni seconda puntata : l'America è davvero il paradiso? : La VITA PROMESSA, Anticipazioni seconda puntata 17 settembre e commento prima: l'America si rivelerà la terra PROMESSA o ci sono guai in vista per la famiglia di Carmela?(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 07:20:00 GMT)

La Vita Promessa - Anticipazioni seconda puntata | 17 settembre 2018 : La Vita Promessa, anticipazioni seconda puntata (17 settembre 2018): dopo il lungo viaggio che l'ha portata a New York, Carmela (Luisa Ranieri) - con i figli Michele (Cristiano Caccamo), Rocco (Emilio Fallarino), Antonio (Giuseppe Spata) e Alfredo (Vittorio Magazzù) - inizia la sua nuova Vita a casa del nuovo marito, Matteo Schiavon (Andrea Pennacchi), una brava persona che la porta a Little Italy.prosegui la letturaLa Vita Promessa, ...

LA VITA PROMESSA - Anticipazioni seconda puntata di lunedì 17 settembre : Ecco anticipazioni e trama della seconda puntata della fiction La VITA PROMESSA, in onda su Rai 1 in prima serata lunedì 17 settembre 2018: New York. Per errore, i funzionari di Ellis Island cambiano ai Carrizzo il cognome in Rizzo. Ciò però si rivelerà una fortuna… Tra difficoltà e delusioni da affrontare, Carmela scopre il lato oscuro di Little Italy dove bande di delinquenti ricattano i più deboli (come Matteo Schiavon, il marito ...

Non Dirlo al Mio Capo 2 : Anticipazioni seconda puntata di giovedì 20 settembre 2018 : Non Dirlo al Mio Capo 2 Sei puntate, dirette da Riccardo Donna per LuxVide e Rai Fiction, racconteranno le nuove disavventure di Lisa (Vanessa Incontrada) ed Enrico (Lino Guanciale), tra casi difficili da risolvere e complicazioni amorose, nate nei corridoi dello studio Vinci. Ne troverete i dettagli a seguire, nelle anticipazioni puntata per puntata di Non Dirlo al Mio Capo 2. Non Dirlo al Mio Capo 2: anticipazioni seconda puntata di giovedì 20 ...

NON DIRLO AL MIO CAPO 2 - Anticipazioni seconda puntata di giovedì 20 settembre 2018 : anticipazioni seconda puntata della fiction Non DIRLO al mio CAPO 2, in onda giovedì 20 settembre 2018 su Rai 1 in prima serata: Episodio 3 / Di chi e` la colpa – Nina ha ormai capito che la donna con cui Enrico ha avuto una storia e` Lisa e vuole vendetta. Nel frattempo lo studio Vinci affronta una causa che riguarda alcune morti sospette in un reparto di ostetricia. Lisa si accorge della complicita` professionale tra Nina ed Enrico e ...