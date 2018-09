Ansia per i Negramaro - il chitarrista Emanuele Spedicato colpito da emorragia cerebrale. È grave : Paura per i Negramaro : infatti, Emanuele Spedicato , 38 anni, il chitarrista della band salentina, è stato ricoverato questa mattina in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Vito ...

Infortunio Calhanoglu – Milan in Ansia per il suo numero 10 : diagnosi e tempi di recupero : Brutta tegola in casa Milan: Infortunio alla mano per Calhanoglu. Ecco cosa è successo oggi a Cagliari Serata amara per il Milan: i rossoneri tornano a casa con un pareggio non troppo soddisfacente contro il Cagliari, in terra sarda, ma soprattutto con una terribile notizia che riguarda Calhanoglu. Il 24enne tedesco naturalizzato turno si è infatti infortunato questa sera, alla mano. In campo Calhanoglu, questa sera, aveva fatto capire, ...

Stucchi - ori e Ansia di rompere col passato. Viaggio nelle sale dell’Eliseo rinnovato da Macron : Non sono ancora le sette e questo palazzo che, tra gli ori e gli Stucchi, i lustri e i cristalli, sembra più la dimora di un re che quella di un presidente, freme di un viavai inusuale. Ieri mattina l’Eliseo si preparava all’arrivo del «popolo», la visita dei comuni cittadini in questo fine settimana, le giornate del patrimonio per tutta la Francia...

Previsioni Meteo - non solo “Florence” : cresce l’Ansia in Europa per l’Uragano “Helene” - gli ultimi aggiornamenti : Previsioni Meteo – Non c’è solo l’Uragano Florence a tenere banco sull’oceano Atlantico: attenzione anche a “Helene”, che non si dirigerà verso gli Stati Uniti d’America e i Caraibi come consuetudine delle tempeste tropicali, ma ha già assunto una traiettoria decisamente insolita, puntando in pieno l’Europa occidentale. E’ ancora troppo presto per capire nel dettaglio se raggiungerà il ...

Sampdoria in Ansia per Sabatini : ricoverato in terapia intensiva - la situazione : Walter Sabatini, Sampdoria in ansia per le condizioni del proprio dirigente ricoverato al Sant’Eugenio di Roma Sampdoria in ansia per Walter Sabatini. Il dirigente del club doriano è ricoverato in terapia intensiva, scrive Leggo.it, all’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Il motivo dovrebbe essere una nuova crisi respiratoria dopo quelle dei mesi scorsi, stavolta però la situazione sembra essere più grave. Seguiranno ...

MAC MILLER È MORTO PER OVERDOSE?/ La fake news su Ariana Grande : in ospedale per una crisi di Ansia : Mac MILLER è MORTO: il rapper si è spento a 26 anni a causa di un'apparente overdose. L'ex fidanzato di Ariana Grande è stato ritrovato senza vita nella sua casa di Los Angeles. (Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 09:10:00 GMT)

Juventus in Ansia : Pjanic sostituito per infortunio : TORINO - Miralem Pjanic spaventa i tifosi della Juventus . Il bosniaco ha lasciato il campo prima dello scadere della partita Nord Irlanda-Bosnia, valida per la Nations League B. Il centrocampista ...

Napoli in Ansia per Chiriches - si teme la rottura del crociato del ginocchio sinistro : Il Napoli di Carlo Ancelotti è in ansia per l'infortunio subito da Vlad Chiriches, durante la partita di Nations League tra Romania e Montenegro. Dopo circa trenta minuti dal fischio di inizio, il ...

Ariana Grande ha confessato che era molto in Ansia per il primo concerto nel Regno Unito dal One Love Manchester : Lo ha definito: "Un enorme test" The post Ariana Grande ha confessato che era molto in ansia per il primo concerto nel Regno Unito dal One Love Manchester appeared first on News Mtv Italia.

Barcellona - si ferma Vidal : blaugrana in Ansia per l’infortunio del cileno : Arturo Vidal alle prese con un nuovo problema al ginocchio che non lascia tranquillo mister Valverde: la situazione Arturo Vidal fa preoccupare il Barcellona ed il suo tecnico Valverde. Il centrocampista si è fermato per un infortunio durante l’allenamento con il suo Cile, un problema che non lascia tranquilli dato che si tratta dello stesso ginocchio operato nella passata stagione. Vidal non parteciperà probabilmente alle gare del ...