Animali più fashion che mai grazie a Moschino e H&M

Crollo ponte Genova - AIDAA : una lanterna in più per ricordare gli Animali coinvolti : “Una lanterna in più, diversa dalle altre 43 che ricordano le persone che sono morte con il Crollo del ponte Morandi a Genova, al progetto di Renzo Piano si aggiunga una lanterna in più per ricordare che in quella tragedia ha perso la vita anche una micia, ma che invece un cane è stato estratto miracolosamente vivo dalle macerie, insomma una lanterna rossa che richiami nello stesso tempo dolore e speranza“: questo è l’appello ...

Animali - Lav : più cani nei canili e diminuiscono le adozioni : Aumenta nel 2017 il numero dei cani ospiti nei canili rifugio: sono 114.866 (+9,26% rispetto al 2016), mentre per il secondo anno consecutivo si registra un preoccupante calo delle adozioni in tutto il Paese (-3.704 cani). Il Mezzogiorno resta zona critica per numero e gestione di cani e gatti sul territorio: se nel Centro-Nord Italia (ad eccezione del Lazio) il randagismo canino è infatti contenuto, al Sud e nelle Isole il numero dei cani ...

Gli Animali più bizzarri del mondo : chi vincerà la sfida? : Quando si parla di animali le prime immagini che ci vengono in mente sono, bene o male, sempre le stesse: teneri cagnolini, dolci micetti, feroci leoni o simpatici delfini. Altre volte invece la ...

Animali : gli Ibis non sanno più migrare - al via progetto per reinsediarli in Italia : Qualche giorno fa è iniziata una missione che ha lo scopo di reinsediare in Italia la specie dell’Ibis eremita, un uccello migratore, che non sa più “migrare”: 31 esemplari sono partiti dal lago di Costanza, in Germania, seguendo un piccolo aereo ultraleggero, che mostra loro la strada, fino al lago di Orbetello, dove arriveranno fra due-tre settimane. Si tratta di un viaggio di 1000 km, attraverso le Alpi. Il progetto europeo ...

'Non ti vogliamo più' : migliaia di bambini adottati vengono abbandonati - nemmeno fossero Animali domestici - : Oppure mettono al mondo un paio di figli biologici e all'improvviso si accorgono che quel bambino "non loro" è di troppo. O semplicemente, «qualcosa non funziona fra di noi»'. E decidono così di ...

Salute : ecco perché le zanzare sono considerate gli Animali più letali del mondo : Le creature assetate di sangue considerate gli animali più letali sulla Terra potrebbero non essere quello che immaginate. Le zanzare sono le creature in grado di spezzare il maggior numero di vite, uccidendo più persone in un giorno rispetto a quanto fanno gli squali in un secolo. Quello che i fastidiosi insetti non hanno in dimensioni, lo recuperano nel numero di potenziali malattie che possono trasportare e diffondere rapidamente. Le zanzare ...

Violenze ed abbandoni : pene più severe contro chi maltratta gli Animali : Cosimo Maria Ferri, componente della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati dichiara "La cronaca di questi ultimi giorni ha acceso i riflettori, ancora una volta, sul triste fenomeno dell'abbandono e del maltrattamento di animali. Penso a Kaos il cane "eroe" di Amatrice, avvelenato da ...

Cane Kaos ucciso in Abruzzo - gli Animalisti chiedono “leggi più severe” contro i bocconi avvelenati : “L’avvelenamento del Cane eroe Kaos e’ l’ennesimo, orribile episodio che dovrebbe spingere il Parlamento a trasformare in legge le previsioni dell’ordinanza ministeriale contro i bocconi avvelenati e soprattutto, come prevede la mia proposta di legge, di rafforzare le pene per chi si macchia di gesti simili e piu’ in generale per chi uccide gli animali”. Lo dichiara l’on. Michela Vittoria ...

Eddie Redmayne : 'Il sequel di Animali Fantastici è molto più dark' : In realtà il sospetto che la seconda "puntata" di 'Animali Fantastici e dove trovarli" fosse più oscura rispetto alla prima era venuto già guardando le prime immagini e i primi trailer cinematografici.