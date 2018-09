Andrea Agnelli spiega al Financial Times il modello di business della Juve

Andrea Agnelli : 'Dal 2021-2022 ci sarà una terza coppa europea' : Champions League ed Europa League non bastano più. Dalla stagione 2021/2022 alle due competizioni classiche verrà affiancata una terza coppa. Ad annunciarlo è il presidente della Juventus e dell'Eca, ...

UEFA - dal 2021 arriva una nuova coppa : Andrea Agnelli dà l’annuncio : L’UEFA si appresta a presentare una nuova coppa per club che affiancherà Champions ed Europa League dal 2021 “In attesa dell’approvazione dell’esecutivo UEFA, abbiamo dato il via libera per introdurre una terza competizione, portando a 96 il numero complessivo di partecipanti, a partire dalla stagione 2021/22“. Il presidente dalla ECA (The European Club Association) Andrea Agnelli, ha annunciato l’arrivo ...

Juventus - Andrea Agnelli : 'l'obiettivo è vincere tutto' : TORINO - Con l'arrivo di Cristiano Ronaldo la Juve non può più far finta di niente. Il primo obiettivo diventa necessariamente quella Champions League sfiorata due volte negli ultimi quattro anni e ...

Juventus - gli attaccanti di Andrea Agnelli : da Krasic a Cristiano Ronaldo : 19 maggio 2010. Andrea Agnelli è il nuovo presidente della Juventus. Obiettivo? Riportare al top la Vecchia Signora, in Italia e in Europa. 31 luglio 2018. Cristiano Ronaldo, neoacquisto bianconero ...

Sergio Marchionne - come è morto/ Ultime notizie - funerali privati : Andrea Agnelli - “continua a illuminare” : È morto Sergio Marchionne: addio al manager ed ex ad Fca. Ultime notizie, il suo coma era irreversibile: parla il suocero, "era malato da un anno. Se si fosse operato in Italia.."(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 15:22:00 GMT)

Sergio Marchionne - il dolce pensiero di Andrea Agnelli dopo la scomparsa dell’ex ad di Fca : “rimani illuminante” : La morte di Sergio Marchionne provoca la reazione del Presidente della Juventus, il messaggio social di Andrea Agnelli “Buon viaggio Sergio, rimani illuminante”. Lo scrive, su Twitter, presidente della Juventus, Andrea Agnelli, nel giorno della scomparsa di Sergio Marchionne, ex ad di Fca. Il manager italiano, che ha risollevato le sorti della Fiat, è morto a 66 anni dopo le complicazioni a seguito dell’intervento alla ...

Massimo Mauro fatto fuori da Sky Sport : 'Non l'ha presa bene'. Brutto sospetto su Juve e Andrea Agnelli : Cambio inatteso a Sky Sport : nei nuovi palinsesti non ci sarà spazio per Massimo Mauro , l'opinionista che forse più di tutti accendeva le polemiche con i telespettatori. 'Pare che lui non sia ...

Sergio Marchionne - la sua successione apre la faida in Ferrari : John Elkann pugnala Andrea Agnelli : Una faida familiare con pugnalata finale: la drammatica successione di Sergio Marchionne dentro Fiat Chrysler porta con sé un risvolto delicatissimo: i rapporti tra John Elkann e l'altro ramo della ...

Andrea Agnelli con Deniz Akalin incinta a Forte dei Marmi : si regala Cristiano Ronaldo e un altro figlio ESCLUSIVO : Nell'aprile del 2017 la coppia ha già messo al mondo Livia, che i due genitori si coccolano al mare di Forte dei Marmi. Andrea Agnelli, è nata la figlia Livia Selin. E con gli altri figli va a ...

Andrea come Umberto e Gianni Agnelli : porta alla Juve il migliore al mondo : Il primo fu Omar Sivori , portato a Torino da un allora ventiduenne Umberto Agnelli. Il successivo? Le Roi Platini , stavolta acquistato dall'Avvocato Gianni Agnelli. Non c'è che dire: la tradizione è ...

Andrea Agnelli quarto figlio in arrivo : le foto pubblicate in esclusiva da Chi : Andrea Agnelli papà per la quarta volta: il presidente della Juventus aspetta il secondo figlio dalla compagna Dopo le continue voci insistenti sulla presunta gravidanza di Deniz Akalin, adesso sembrerebbe essere ufficiale: Andrea Agnelli diventerà papà per la quarta volta. A pubblicare le foto in esclusiva del pancino della compagna del presidente della Juventus è […] L'articolo Andrea Agnelli quarto figlio in arrivo: le foto pubblicate ...

DENIZ AKALIN - CHI È?/ La vera storia della compagna di Andrea Agnelli : DENIZ AKALIN e Andrea Agnelli sono arrivati in Grecia per dedicarsi alle trattative di Cristiano Ronaldo. Ma chi è la compagna del presidente? L'ex moglie del suo migliore amico.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 08:40:00 GMT)

Juventus - ecco il brindisi tra Cristiano Ronaldo e Andrea Agnelli Foto : brindisi in Grecia per Cristiano Ronaldo e Andrea Agnelli, il presidente della Juventus. ecco, dunque, le immagini del festeggiamento andato in scena nel resort greco poco dopo la firma del contratto ...

Daniz Akalin - chi è?/ La compagna di Andrea Agnelli che ha scosso la dirigenza della Juventus : Deniz Akalin e Andrea Agnelli sono arrivati in Grecia per dedicarsi alle trattative di Cristiano Ronaldo. Ma chi è la compagna del presidente? Un tempo, la moglie del direttore marketing(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 23:20:00 GMT)