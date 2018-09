Andrea | 15 anni | sul tetto per un selfie | cade e muore Su Instagram le bravate del

Andrea DELOGU/ "I miei genitori hanno sconfitto la droga. La tv? È arrivata a 13 anni" (B come sabato) : ANDREA DELOGU si racconta prima dello start di B come sabato. Il programma, in onda da oggi su Rai 2, è una striscia dedicata al calcio e agli sport minori.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 11:27:00 GMT)

Caltagirone - 17enne uccisa : processo 26 anni dopo/ Simona Floridia gettata in dirupo da Andrea Bellia? : Caltagirone, 17enne uccisa: processo 26 anni dopo a carico di Andrea Bellia. Secondo l'accusa fu lui l'autore dell'omicidio: gettò la ragazza in un dirupo dopo una lite.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 19:03:00 GMT)

Dark Souls : una mod permette di giocare nei panni di CJ di GTA San Andreas : La fantasia e la creatività dei modder è rinomata, e nonostante l'originalità sia sempre premiata nel settore dei videogiochi, forse l'utente Drop0ff si è spinto troppo in là con la sua ultima creazione.Attraverso un nuovo tool che permette di implementare qualsiasi tipo di modello per sostituire quello del protagonista, Drop0ff ha scambiato il celebre non morto di Dark Souls con Carl "CJ" Johnson di GTA San Andreas. Come riporta PCGamer, questo ...

Andrea Sciarretta - il papà di Noemi scrive ai Ferragnez : “Aiutate mia figlia di 6 anni” : “Carissima Chiara, carissimo Federico, piccolo Leone…il vostro giorno speciale si trasforma in concreta vicinanza a favore di realtà più deboli…”. Così comincia la lettera scritta da Andrea Sciarretta, il papà della piccola Noemi, la bambina di Guardiagrele affetta da SMA1 e ricevuta anche da Papa Francesco, che oggi che ha 6 anni lotta ancora con forza contro questa brutta malattia. Una storia di coraggio quello di Andrea, di sua ...

Andrea Camilleri : lo scrittore da oltre 100 libri che ha inventato Montalbano compie 93 anni : […] Rosetta cominciò a seguire le prove, ma dopo qualche giorno mi accorsi che il mondo del teatro e le sue regole erano mille miglia distanti da lei. Se non persi le staffe fu perché mi riusciva ...

Andrea Camilleri : «Arrivare a 92 anni - mi sembrava fantascienza» : Questa intervista è tratta dal numero 34 di Vanity Fair in edicola fino al 29 agosto Camilleri è nel suo studio, al solito posto. Io vedo lui, lui intravede appena me perché negli ultimi tempi la vista lo ha abbandonato. Ma non lo hanno abbandonato la memoria prodigiosa, le battute pronte, l’abilità di narratore. Le donne della sua vita (la moglie, le tre figlie) sono intorno a lui anche oggi. Entra una, esce l’altra, ritorna quella che era ...

Bologna. Morto a 36 anni Marco Andreani - ex sommelier di Bruno Barbieri : Marco Andreani è Morto a 36 anni. Il sommelier che in passato aveva lavorato con Bruno Barbieri. Il ragazzo bolognese

Belen Rodriguez e Andrea Iannone/ "Ho maturato negli anni un sacco di pazienza" - ma le critiche continuano... : Belen Rodriguez e Andrea Iannone, l'amore è tornato a sorridere per la coppia, come confermato dalle recenti dichiarazioni di lei alla Gazzetta dello Sport.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 08:09:00 GMT)

Terra dei Fuochi - auguri Andrea Pio. Otto anni e una malattia da inquinamento ambientale : Oggi Andrea Pio Perrotta compie Otto anni: è affetto da una malattia talmente rara da essere stata battezzata con il suo cognome, sindrome di Perrotta. La sua è una patologia (epi)genetica a probabile etiopatogenesi da inquinamento ambientale che rende fragilissimo il sistema immunitario. Poco dopo la sua nascita, il 10 agosto 2010, a Napoli, nel suo sangue i medici hanno individuato un’infezione che è di lì a poco peggiorata, costringendolo in ...

Andrea Iannone compie gli anni : la dedica d’amore di Belen Rodriguez : Belen scrive una dedica il giorno del compleanno di Andrea Iannone Andrea Iannone compie oggi 29 anni e per l’occasione la sua fidanzata Belen Rodriguez ha pubblicato una loro foto su Instagram. Niente baci e niente abbracci, solo loro due sulla loro barca a godersi il vento di Ibiza. Ma ciò che contano sono state le parole scritte dalla showgirl argentina nei confronti del famoso pilota, che hanno voluto mettere a tacere anche ogni ...

Andrea Delogu - e il passato difficile : 'Gli anni a San Patrignano - quando io...' : Negli ultimi anni ha condotto programmi di ogni genere, passando dal cinema , Stracult, alla televisione , Indietro tutta! 30 e... l' ode, , dalla sfera dei sentimenti , Parla con lei, alle gare di ...

Andrea Delogu/ “A 13 anni ho presentato il concerto di Cristina D’Avena - da allora amo questo lavoro” : L'autunno di Andrea Delogu sarà ricco di impegni. Per lei quattro programmi da condurre, ma il suo amore per questo mestiere è infinito. La prima volta su un palco, per Cristina D'Avena(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 12:57:00 GMT)

Identificata l'unica vittima dell'incendio di Bologna : Andrea Anzolin - 42 anni - della provincia di Vicenza : Identificata l'unica vittima dell'incendio, seguito all'incidente stradale che ieri pomeriggio ha provocato il crollo di un ponte dell'autostrada A14 a Borgo Panigale. Si tratta di Andrea Anzolin, 42 anni, vicentino che lavorava per un'impresa di commercio e distribuzione di carburante della provincia di Vicenza. Era un autista esperto, che da molti anni guidava mezzi che trasportano materiale infiammabile.Non ci sono altre persone coinvolte ...