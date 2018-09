ilpost

: #Orban al Parlamento europeo: 'L'Ungheria fermerà l'#immigrazione anche senza di voi. Non cediamo ai ricatti. Ho ac… - Agenzia_Ansa : #Orban al Parlamento europeo: 'L'Ungheria fermerà l'#immigrazione anche senza di voi. Non cediamo ai ricatti. Ho ac… - gortombina : RT @ilpost: Anche l’Ungheria è coinvolta nel sistema dei “visti d’oro” - ilposticino : Anche l’Ungheria è coinvolta nel sistema dei “visti d’oro” -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Fino al 2017 ha concesso visti in cambio di investimenti a persone – provenienti soprattutto dalla Russia – che non li avrebbero ottenuti per le vie ordinariel’Ungheria èneldei “visti d’oro” Il Post.