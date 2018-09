wired

: Anche le piante hanno il loro sistema nervoso #DipartimentoInnovazioneTecnologia - MilanoCitExpo : Anche le piante hanno il loro sistema nervoso #DipartimentoInnovazioneTecnologia - micheleiurillo : Anche le piante hanno il loro sistema nervoso - brubagher : E adesso vegetariani e vegani cosa mangiano? Anche le piante soffrono, fotografato il loro dolore | Rep -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Lesentono il pericolo almeno quanto noi: sono dotate di undi comunicazione interno simile al nostroper la percezione di stimoli tattili/dosi che le mettono in qualche modo in allerta dai pericoli. Lo ha messo in luce una ricerca appena riportata da Science, dove un team internazionale di scienziati guidati dall’Università di Saitama, in Giappone, ha rivelato che quando un vegetale viene attaccato da un insetto che inizia, per esempio, a nutrirsi delle sue foglie, dalla zona lesa partono segnali verso le altre strutture della pianta,quelle più lontane. Il processo dura alcuni minuti e, seppur lenon possano scappare, grazie a esso mettono in moto sistemi di difesa per proteggersi dalle lesioni successive. Guarda nel video come si trasmettono i segnali in tempo reale. (Science)leil...