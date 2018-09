Ammortizzatori sociali | allarme sindacati | “In scadenza per migliaia di lavoratori e non

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 settembre 2018)ine non più rinnovabili a causa delle limitazioni imposte dal Jobs Act. Così dal 24 settembre sonoa rischio licenziamento, poiché sono ancora in corso le ristrutturazioni societarie. È l’lanciato daiFim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil che per lunedì prossimo hanno convocato un presidio unitario dei metalmeccanici al ministro dello Sviluppo Economico per chiedere risposte immediate al governo scongiurando di conseguenza un’ondata di licenziamenti. Che potrebbe ingrossarsi nei prossimi mesi quando, tra le tante, arriveranno al limite di 36 mesi di cassa integrazione e contratti di solidarietà in un quinquennio anche i dipendenti di Blutec e Aferpi, annose vertenze di Termini Imerese e Piombino. Tra i primi investiti dal problema c’è il personale dipendente delle aziende che operano nel settore degli ...