Amazon e il caso dei soldi ai dipendenti per cancellare i commenti negativi

agi

: Qui di seguito sono riportati altri esempi per l’altro caso di composizione con due aree. La suddivisione sul lato… - giocarmon : Qui di seguito sono riportati altri esempi per l’altro caso di composizione con due aree. La suddivisione sul lato… - EraTuttoScritto : @beppescienza La informo di quanto sta accadento con Hello Bank (quella dei buoni amazon): ad Ago. hanno inviato un… - giocarmon : ? Qui di seguito sono riportati altri esempi per l’altro caso di composizione con due aree. La suddivisione sul la… -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Quando sei su Amazon e milioni di persone guardano il tuo annuncio, la differenza tra un successo e un flop può dipendere da un paio di commento. E così ci sono rivenditori che avrebbero pensato bene di pagare pur di cancellarli. Bustarelle. Lo afferma il Wall Street Journal. Una conferma, non ancora definitiva, arriva dalla stessa piattaforma di e-commerce, che ha avviato “una rigida indagine interna”. Amazon confirms it is investigating claims that its employees in US and China accepted bribes for internal data and other confidential info on Amazon merchants (Wall Street Journal)https://t.co/d3QcZOcia4https://t.co/fhzpj2TRtk — Techmeme (@Techmeme) 16 settembre 2018 Quanto costa un annuncio Pagare perun annuncio sgradito sarebbe una pratica diffusa soprattutto in Cina, dove alcuni piccoli rivenditori (i più esposti al responso ...