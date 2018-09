Amazon | dipendenti vendevano dati in cambio di tangenti da duemila dollari

Amazon e il caso dei soldi ai dipendenti per cancellare i commenti negativi : Quando sei su Amazon e milioni di persone guardano il tuo annuncio, la differenza tra un successo e un flop può dipendere da un paio di commento. E così ci sono rivenditori che avrebbero pensato bene ...

Amazon e il caso dei soldi ai dipendenti per cancellare i commenti negativi : Quando sei su Amazon e milioni di persone guardano il tuo annuncio, la differenza tra un successo e un flop può dipendere da un paio di commento. E così ci sono rivenditori che avrebbero pensato bene di pagare pur di cancellarli. Bustarelle. Lo afferma il Wall Street Journal. Una conferma, non ancora definitiva, arriva dalla stessa piattaforma di e-commerce, che ha avviato “una rigida indagine interna”. Amazon ...

Alcuni dipendenti Amazon avrebbero ricevuto tangenti per cancellare le recensioni negative : Il famoso quotidiano Wall Street Journal ha scritto in un articolo che Alcuni commercianti stanno corrompendo i lavoratori Amazon per ottenere vantaggi e informazioni riservate. In particolare i dipendenti Amazon avrebbero ricevuto tangenti da commercianti, riuscendo a ricevere informazioni riservate, ed a cancellare le recensioni negative dei prodotti venduti. La società del più famoso commercio on-line al mondo sta indagando sui comportamenti ...

Amazon ha brevettato una gabbia per i dipendenti - ma poi ci ha ripensato : Somiglia a una cabina telefonica. Solo che è una gabbia, ideata per trasportare il lavoratore nel magazzino e proteggerlo. È un brevetto depositato da Amazon nel 2016 , rispuntato in uno studio di ...

Amazon paga i propri dipendenti per parlare bene della compagnia su Twitter : L'azienda di e-commerce più grande al mondo, Amazon , ha lanciato una nuova campagna online per cambiare idea agli utenti di Twitter su come sia davvero essere un dipendente per loro. Ad accorgersene è stato un utente, @bornwithatail _, ...