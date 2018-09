Amazfit Verge | Huami lancia un nuovo orologio differente dal passato

chimerarevo

(Di lunedì 17 settembre 2018)è un’azienda specializzata nella produzione di smartband e sportwatch, compartimentalizzata da Xiaomi qualche anno fa. Da qualche settimana circolavano sul web voci in merito all’odierna presentazione di unsmartwatch, e tutti credevano che si potesse trattare delBip 2. L’azienda tuttavia, ha abbandonato, almeno per il momento, la strada degli sportwatch per gettarsi nella mischia con unsmartwatch, pur mantenendo la sua indole sportiva. Ma quali novità apporta questa versione? Ecco tutte le specifiche delPer quanto riguarda il design e quindi l’aspetto puramente esteriore, esso appare leggermente diverso dai suoi predecessori, avendo optato per una scocca più pulita e che molto richiama l’idea di uno smartwatch. Presenta una scocca circolare da 43 mm di diametro, spessore di 12.6 mm ed un peso pari a 46 grammi. Il cinturino in ...