Allunga il PIL nei paesi OCSE

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton Allunga in testa - +30 su Sebastian Vettel : Lewis Hamilton ha vinto il GP d’Italia 2018 e ha allungato in testa alla Classifica del Mondiale piloti F1 2018. Il britannico della Mercedes ora ha 30 punti di vantaggio su Sebastian Vettel che si è dovuto accontentare del quarto posto sul circuito di Monza dopo un contatto proprio con il rivale nel corso del primo giro. Kimi Raikkonen rafforza la terza posizione con cinque lunghezze di vantaggio su Valtteri Bottas. Di seguito la ...

F1 - Hamilton trionfa a Monza e Allunga su Vettel : ecco la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Italia : Il pilota britannico porta a trenta il suo vantaggio su Vettel, quarto oggi al traguardo dopo il contatto al via con il campione del mondo Lewis Hamilton vince a sorpresa il Gp di Monza, il pilota britannico completa un super week-end piazzando la ciliegina sulla torta al momento giusto. Domenica da dimenticare per le due Ferrari, costrette a cedere l’intera posta in palio ai rivali della Mercedes, più furbi nel corso della gara ...

MotoGP Crutchlow Allunga con la Honda : pilota ufficiale fino al 2020 : L'intesa fra l'HRC e Crutchlow si allunga: la Honda Racing Corporation ha infatti annunciato il prolungamento dell'accordo con il pilota britannico fino al 2020. Crutchlow dal 2015 guida una Honda ...

MotoGp – Vittoria e balzo nella top tre per Lorenzo - Marquez Allunga : la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Austria : Marquez aumenta il suo vantaggio, Jorge Lorenzo balza in terza posizione: la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Austria Una gara appassionante, oggi al Red Bull Ring: il finale del Gp d’Austria ha regalato emozioni al cardiopalma con la bagarre tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Andrea Dovizioso non è riuscito a lottare fino alla fine con i suoi colleghi, ma è stata comunque una Ducati ad aggiudicarsi la Vittoria di Spielberg, ...

F1 – Hamilton Allunga con la vittoria in Ungheria : la classifica piloti aggiornata : Lewis Hamilton allunga: la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Ungheria Preziosa vittoria di Lewis Hamilton, oggi al Gp d’Ungheria: dopo la pole position conquistata nella qualifiche di ieri, il britannico della Mercedes è riuscito a dominare la gara, cedendo la prima posizione a Vettel solo per pochi giri dopo essersi fermato ai box per il pit stop. Prezioso doppio podio Ferrari, oggi all’Hungaroring, con Vettel e ...