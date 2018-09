Alle 21 è tempo di Eurolive e del nostro Q&A | Videogiochi | i limiti che non si

eurogamer

: Grazie di cuore alle migliaia di cittadini romani che questo fine settimana hanno impiegato un po’ del loro tempo p… - matteosalvinimi : Grazie di cuore alle migliaia di cittadini romani che questo fine settimana hanno impiegato un po’ del loro tempo p… - matteorenzi : Aver costretto alle dimissioni il Presidente della Consob Mario Nava, noto a tutti per la sua autorevolezza e indip… - maumartina : A un mese dalla tragedia di #Genova. Il primo pensiero va alle vittime, alle loro famiglie, agli sfollati. Purtropp… -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Torna uno dei classici appuntamenti delle dirette di Eurogamer.it, un'occasione per interagire direttamente con alcuni esponenti della redazione e per parlare insieme a noi di alcuni degli argomenti più caldi del momento o di ciò che più vi incuriosisce dei prossimi mesi di questo 2018 videoludico.Tornacon una diretta come sempre focalizzata sulle uscite del momento e su ciò che ilmedium preferito ci sta riservando in questi giorni ma in questo caso ci troviamo di fronte a una puntata che tratta un argomento molto specifico intitolata: iche non si possono superare. Partendo da notizie recenti come il debutto su Steam del primo gioco con contenuti sessuali espliciti o il controverso caso dei tatuaggi rimossi da SCUM, vogliamo discutere del rapporto tra ie i temi più delicati analizzando anche quei casi in cui si cerca il politically ...