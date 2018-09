Allarme ONU | Pyongyang va avanti con programma nucleare

Nuovo rapporto Onu lancia l'Allarme : continua a crescere la fame nel mondo : ... raggiungendo nel 2017, 821 milioni, vale a dire una persona su nove, secondo lo Stato della Sicurezza Alimentare e della Nutrizione nel mondo 2018 pubblicato oggi. Sono stati compiuti progressi ...

Clima - l'Allarme del segretario generale ONU Guterres : "Abbiamo 2 anni per scongiurare il disastro" : "E' imperativo che la societa' civile - giovani, gruppi di donne, settore privato, comunita' religiose, scienziati e movimenti ambientalisti in tutto il mondo - ne chiedano conto ai leader", ha ...

Razzismo e violenza - la Farnesina replica all'ONU : "Allarme infondato" : Con una nota diffusa nella notte, la Farnesina ha risposto a Michelle Bachelet, nuovo Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, che ieri ha manifestato l'intenzione di inviare una delegazione in Italia per "valutare il riferito forte incremento di atti di violenza e di Razzismo contro migranti, persone di discendenza africana e Rom". Il primo a rispondere, ieri, è stato Matteo Salvini che è passato al contrattacco, definendo ...

Onu lancia Allarme razzismo in Italia; Salvini : 'Non accettiamo lezioni da nessuno' : Troppi episodi in pochi mesi non sono un caso ed è evidente che l'intolleranza di natura xenofoba in Italia si sta inasprendo. Questo è il parere dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet, secondo cui c'è un crescente allarme razzismo. Un team di esperti dell'Onu, pertanto, sara' inviato in Italia per esaminare da vicino la situazione e la stessa iniziativa sara' intrapresa anche in Austria. Il commissario ...

“Onu - senti l’Allarme rosso in Israele?” : Uriah Hatzroni, 15enne israeliano che abita nel moshav Yated, vicino al confine con la striscia di Gaza, ha scritto una lettera personale al segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, nella quale descrive la sua vita sotto la continua minaccia dei razzi palestinesi. “Ora siamo nel pe

Milioni in fuga dal Venezuela Allarme Onu : ROMA La crisi migratoria in Venezuela potrebbe eguagliare quella del Mediterraneo. È l'Allarme lanciato dall'Oim, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. Molti Venezuelani hanno scelto di ...

Colombia - Onu lancia Allarme aumento omicidi ex membri Farc : Colombia, Onu lancia allarme aumento omicidi ex membri Farc Colombia, Onu lancia allarme aumento omicidi ex membri Farc Continua a leggere L'articolo Colombia, Onu lancia allarme aumento omicidi ex membri Farc proviene da NewsGo.

Aids - Allarme ONU : Hiv aumenta in 50 Paesi - progressi “a rallentatore” : allarme Hiv nel mondo: la lotta alla malattia rallenta e gli obiettivi fissati al 2020 appaiono sempre più lontani. Lo denuncia l’UnAids, il programma dell’Onu sull’Hiv/Aids nel rapporto intitolato “Un lungo cammino resta da percorrere“, presentato oggi a Parigi, dal quale emerge un dato preoccupante: le nuove infezioni da Hiv aumentano in circa 50 Paesi. E questo nonostante il numero dei morti, grazie alle terapie, ...