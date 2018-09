All' Aeroporto di Olbia Costa Smeralda si progetta il futuro

Trasporto aereo : i gate self-service SITA dimezzano i tempi di imbarco All’aeroporto Domodedovo di Mosca : tempi di imbarco ridotti del 50% all’aeroporto Domodedovo di Mosca grazie ai gate automatici di SITA, specialista IT che trasforma il viaggio aereo con la tecnologia: oltre 3,3 milioni di passeggeri dall’inizio dell’anno sono tranSITAti dai varchi self-service nello scalo. Di questi, più di 1,2 milioni li hanno utilizzati nei soli giorni della Coppa del Mondo di calcio 2018: in occasione dell’evento, SITA ha disposto nei Terminal 1 e 2 dello ...

Jet bimotore non riesce a decollare - voli dirottati dAll'aeroporto di Palermo : Allarme all'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo dove nella notte il jet executive Cessna Citation C550, con a bordo due membri dell'equipaggio e due passeggeri, non è riuscito ad effettuare il ...

Palermo : Cessna abortisce decollo All’aeroporto “Falcone e Borsellino” - pista chiusa : Nella tarda serata di ieri, all’aeroporto ‘Falcone e Borsellino’ di Palermo, un Cessna C550, con a bordo due membri dell’equipaggio e due passeggeri, non è riuscito ad effettuare il decollo dall’aeroporto. “Il rallentamento della corsa del velivolo ha provocato il surriscaldamento dei freni“, spiegano dallo scalo. Il piccolo aereo privato è rimasto bloccato in pista e per circa un’ora e mezza ...

Giappone - Allagamenti e blackout per il tifone Jebi : l’aeroporto del Kansai verso la riapertura del Terminal 1 : A seguito di danni e blackout causati dal tifone Jebi, l’operatore dell’aeroporto internazionale del Kansai, in Giappone, ha reso noto che punta ad aprire parzialmente il secondo Terminal questa settimana: dalla data della chiusura il numero di voli domestici si è ridotto del 70%, e quello dei voli internazionali del 90%. Il Terminal 1 è stato chiuso per via dell’allagamento della pista e dei sotterranei, mentre il Terminal 2 ...

Aeroporto Firenze - ormai l’ampliamento lo vuole solo Nardella. Tutti i sindaci contrari. E anche il governo rAllenta : A difendere la grande opera di ampliamento dell’Aeroporto di Firenze sono rimasti solo il sindaco di Firenze Dario Nardella e il Pd della sua città. Nella Piana intorno alla città su cui dovrebbe nascere la nuova pista dello scalo di Peretola infatti Tutti i Comuni sono contrari e negli ultimi giorni è scoppiato anche uno scontro interno al Pd provinciale sul tema: pochi giorni fa i democratici di Sesto Fiorentino guidati dal segretario renziano ...

Corre sulla pista dell'aeroporto e fa bloccare i voli : "Vado dAlla mia fidanzata" : L'uomo, un nigeriano di 22 anni, è riuscito a perCorrere circa 500 metri lungo la pista dell'aeroporto di Malpensa

Emporio Armani sfila All'Aeroporto di Linate con le collezioni Primavera/Estate 2019 : Teleborsa, - Le nuove collezioni Primavera/Estate 2019 di Emporio Armani sfileranno nell'Aeroporto di Milano Linate , anche per testimoniare a chi arriva a Milano l'importanza della città meneghina ...

Freddie Mercury : tributo a sorpresa All’aeroporto di Heathrow sulle note di “I Want to Break Free” : Stupendo <3 The post Freddie Mercury: tributo a sorpresa all’aeroporto di Heathrow sulle note di “I Want to Break Free” appeared first on News Mtv Italia.

È rientrato l’Allarme per l’aereo isolato All’aeroporto di New York dopo che diversi passeggeri si erano sentiti male : È rientrato l’allarme per l’aereo di Emirates isolato mercoledì all’aeroporto di New York dopo che alcune persone a bordo si erano sentite male. Una fonte governativa citata da CBS ha detto che sembra essere stata esclusa l’ipotesi dell’attacco terroristico, anche The post È rientrato l’allarme per l’aereo isolato all’aeroporto di New York dopo che diversi passeggeri si erano sentiti male appeared first on Il Post.

All'Aeroporto di Linate sfilata di Giorgio Armani : Giovedì 20 settembre, seconda giornata della kermesse, alle ore 21 sfileranno le proposte femminili di Giorgio Armani . Dove? All'hangar dell'Aeroporto di Linate, dove finora mai nessuno aveva ...

New York - passeggeri si sentono male : aereo in arrivo da Dubai in quarantena All'aeroporto Jfk : NEW York ? Febbre a 40, tosse convulse: questi i sintomi che hanno scatenato l?allarme a bordo del volo Emirates 203 diretto da Dubai a New York. Molti passeggeri si sono sentiti male...

