Alla Cgil non piacciono né la flat tax né il reddito di cittadinanza : La Cigil torna a farsi sentire e bocia sia l'idea di una flat tax che il progetto di reddito di cittadinanza. "Il Paese sta facendo una discussione tutta improvvisata sulla legge di bilancio, una discussione fatta da un lato dagli slogan della campagna elettorale più o meno ricollocati nel cosiddetto contratto di governo, da annunci che si inseguono e si contraddicono quotidianamente, ma la cosa che pare sempre ...

Trenino verde - stop Alla linea Tempio-Palau : preoccupazione Cgil - Sardiniapost.it : L'Ufficio speciale per i trasporti a impianti fissi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto con effetto immediato, a partire da oggi, la sospensione del servizio turistico del ...

Ancona - bacheca Cgil in frantumi : scatta l'Allarme raid fascista - ma era solo una pallonata : Una bacheca della Cgil , con all'interno il manifesto 'Mai più fascismi', è stata ritrovata in frantumi a Chiaravalle , in provincia di Ancona. Il fatto, apparentemente insignificante, è stato subito ...

Bekaert - la Cgil : 'L'azienda conferma con arroganza l'indisponibilità Alla proroga' : Stamani, a margine dell'incontro in Regione per il tavolo procedurale con Bekaert , Daniele Calosi segretario Generale Fiom Cgil, ha detto: 'L'azienda continua con arroganza a confermare la non ...

Aeroporto dello Stretto - l'ex Presidente della Provincia Morabito risponde Alla Cgil : 'ingiusto sparare nel mucchio - ecco cos'è successo ... : 'Vorremmo fare osservare al sindacalista che lanciare accuse contro l'universo mondo, senza approfondire, con dati, fatti e azioni, le vicende è, moralmente, biasimevole e, politicamente, scorretto. ...

La Cgil a sostegno di Cutrò : inviata una lettera Alla banca Sant'Angelo : ...di questa provincia lo possano abbandonare in questo modo! Sarebbe un pessimo segnale ed un regalo inaspettato a quei poteri criminali che tengono sotto ricatto ancora tanta parte dell'economia che,...

Alla Cgil il dl dignità non piace più : Roma. Che sia davvero una retromarcia, un improvviso ripensamento dettato dAlla paura di andare allo scontro frontale con quei “poteri forti” tante volte retoricamente bistrattati, Tania Scacchetti non si spinge a dirlo. “Attendiamo di vedere l’evolversi dell’iter parlamentare”, dice. Quello che per

Inps di Vittoria rischia di chiudere : Allarme Cna e Cgil : rischia di chiudere l’agenzia Inps di Vittoria? La Cna comunale e la Cgil non ci stanno “L’area ipparina ancora una volta penalizzata”

ILVA e Bonifiche. Peluso - CGIL - : "Ci attardiamo nelle questioni di principio ma ci allontaniamo dAlla soluzione dei problemi' : Quel tempo sospeso che riguarda l'ILVA, riguarda inevitabilmente non solo gli operai, ma anche tutta una economia e una città, che da tempo attende che si faccia chiarezza e si agisca in nome dell'interesse collettivo. Vale per il principio sacrosanto di difesa di ogni singolo posto di lavoro, e vale, ci ...

Camusso : se tornano i voucher Cgil pronta Alla battaglia : 'Noi abbiamo raccolto le firme qualcuno ha impedito che si andasse al voto. Se al voto ci fossimo andati probabilmente non saremmo in questa situazione'. Lo afferma la segretaria nazionale della Cgil, ...