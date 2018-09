“Al mio posto | il suicidio…” Fabrizio Corona in lacrime | durissimo sfogo È a pezzi | mai

Guardiola su Simeone : “All’inizio non apprezzava il mio calcio” : In una lunga chiacchierata a “Universo Valdano”, trasmissione dell’emittente Movistar Plus, Pep Guardiola ha raccontato qualche aneddoto relativo alla sua esperienza sia da calciatore che da allenatore. Tra questi episodi, uno curioso riguarda Simeone – agli esordi in panchina – che, dopo aver assistito a un allenamento del Barcellona, confidò al tecnico spagnolo di non amare il suo gioco. Guardiola ha ...