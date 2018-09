Al Micam | le calzature per la primavera estate

gqitalia

(Di lunedì 17 settembre 2018) Leggerezza e flessibilità convivono in un mocassino raffinato dalla linea contemporanea Ha aperto i battenti ieri, domenica 16 settembre,, la più importante manifestazione legata al mondo della calzatura. Fino a mercoledì 19 i più importanti produttori del settore, ma anche i più promettenti brand emergenti (in totale 1.396 espositori di cui 778 stranieri) animeranno la prestigiosa kermesse promossa da Assocalzaturifici con le loro collezioni per la prossima2019. Tra i big fanno il loro ingresso: Alv by Alviero Martini, Cerruti 1881, Fratelli Rossetti, Ferré Collezioni, Moreschi e Rodo Firenze. Fil rouge di questa 86esima edizione – che ci auguriamo possa essere di successo visto che i primi mesi del 2018 registrano segnali di rallentamento a cominciare dalle esportazioni, rinviando ancora la ripresa del settore – è l’Invidia, che chiude il cerchio ...