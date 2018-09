Al Festival della Robotica con il Grand Hotel Principe di Piemonte

Wind Summer Festival : vincono “Amore e capoeira” e i look della Blasi : Sono Takagi & Ketra, con il loro tormentone Amore e Capoeira, cantata da Giusy Ferreri, i vincitori assoluti dell’estate 2018. Parola del Wind Summer Festival, la cui finale è andata in onda domenica 16 settembre. Tantissimi i nomi della musica leggera italiana che si sono avvicendati sul palco, introdotti dal trio Ilary Blasi-Rudi Zerbi e Daniele Battaglia. E se la bella musica è stata protagonista della serata, non da meno lo è ...

#WindSummerFestival – Finale del 16 settembre 2018 – Con Ilary Blasi. Gli ospiti e la scaletta della serata. : Estate, ossia musica e divertimento. Per il sesto anno consecutivo, Canale 5 torna a proporre il Wind Summer Festival. Dopo un anno d’assenza, l’evento ritorna ad essere curato da Fascino insieme con l’onnipresente F&P Group, e con la partnership radiofonica di Radio 105, emittente principale del gruppo Radio Mediaset. Cambia, dopo cinque edizioni, la conduttrice dell’evento, che quest’anno sarà Ilary Blasi, ...

Wind Summer Festival 2018/ Cantanti - vincitore e diretta : Ermal Meta il più atteso della serata (finale) : Wind Summer Festival 2018, puntata finale: ospiti, musica e tanto divertimento nella serata conclusiva in onda in prime time. Conducono Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 21:21:00 GMT)

Il Festivalfilosofia dà appuntamento al 2019 : "persona" sarà il tema della prossima edizione : Lezioni magistrali, spettacoli e manifestazioni artistiche sono ancora in corso, ma in base alle prime proiezioni possiamo stimare che l'affluenza di pubblico agli appuntamenti in programma " che ...

Festival della Filosofia : il tema del 2019 sarà la 'Persona' - : 185 mila presenze e forse di piu', distribuite uniformemente. Bene anche le mostre e il programma artistico. 'Perche' voi filosofi spesso non volete commentare la cronaca politica?' 'Perche'- risponde un filosofo a microfono spento alla Dire- per farlo serve il giusto modo, il tempo e il contesto adatto. Non un tweet, non una chiacchiera'. Ma per chi avesse la ...

Festival della Filosofia : il tema del 2019 sarà la 'Persona' : 'Perche' voi filosofi spesso non volete commentare la cronaca politica?' 'Perche'- risponde un filosofo a microfono spento alla Dire- per farlo serve il giusto modo, il tempo e il contesto adatto. ...

NEK/ Video - festeggia la figlia Beatrice prima della diretta da Milano (Wind Summer Festival 2018) : Nek, al secolo Filippo Neviani, sarà tra i protagonisti dell'ultimo appuntamento del “Wind Summer Festival” in diretta questa sera, domenica 16 settembre, su Canale 5.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 09:39:00 GMT)

Noemi/ Video - "Porcellana" è il nuovo singolo della rinascita! (Wind Summer Festival 2018) : Noemi, la cantautrice romana sta vivendo un buon successo con il nuovo singolo "Porcellana" che probabilmente riproporrà anche stasera su Canale 5. (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 06:58:00 GMT)

Young Jazz Festival 2018 - il programma della 14esima edizione : Young Jazz Festival , in programma a Foligno da giovedì 4 a domenica 7 ottobre 2018 tra concerti, spettacoli, jam, mostre e degustazioni, continua il suo viaggio per far incontrare varie identità, ...

Stamane a Bari la presentazione della XXII edizione del Festival internazionale di Andria "Castel dei Mondi" : Attesa per la nuova kermesse di spettacoli, installazioni, performance, incontri e concerti che avrà alcune delle location di Andria, quali scenari in cui si svolgeranno gli eventi artistici in ...

Festival della Filosofia - largo a Women in philosopy : 'Un'ottima cosa' : 'Il problema che abbiamo non è solo la politica di 'Salvini and company', in primis la loro, ma la politica in generale in Italia e forse nel mondo è senza pensiero. Non funziona più questo linguaggio, questo pensiero. Forse un movimento dal basso delle donne potrebbe risolvere tutto questo. Non lo ...

Mazara - inaugurazione del Festival Internazionale della Fotografia del Mediterraneo : Nicolò Cristaldi, il direttore artistico Roberto Rubino, fotografi, autori, e personalità del mondo della cultura. Sabato 15 settembre ore 17,00 'Vita da fotoreporter', incontro con ALESSIO PADUANO. ...

Al via il IV Festival della Dietra mediterranea : Il 14, oltre al convegno, ci saranno nella serata spettacoli teatrali, gruppi folk, degustazioni olii e vini, pane prodotto con grani antichi, taralli tradizionali aiellesi, cooking show , laboratori ...