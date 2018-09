Al Fabrique du Cinéma Party in anteprima nazionale il trailer di “Scarlett” alla

aldiladelcinema

(Di lunedì 17 settembre 2018) Grande successo alDuper la proiezione indeldel filmdiretto da Luigi Boccia ed interpretato da Miriam Galanti insieme con Loredana Cannata ed Ivan Castiglione. Il film prodotto dDreamWorld Movies di Luigi De Filippis, racconta la storia di Giulia, una scrittrice di successo che decide di intraprendere un viaggio per risolvere un problema che le sta molto a cuore. Durante il lungo tragitto in macchina capiamo che questa giovane donna ha un passato difficile, è fondamentalmente sola e con questa partenza improvvisa sta mettendo a repentaglio tutto ciò che nella propria vita, con grandi sacrifici, ha costruito. All’improvviso qualcosa accade: la macchina sembra prendere il controllo su Giulia obbligandola a commettere azioni folli e pericolose. Realtà o immaginazione? La macchina è viva, come sostiene Giulia, o la ...