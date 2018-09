“Aghi nella frutta!” Ennesima follia umana | diversi in ospedale La scoperta choc

caffeinamagazine

(Di lunedì 17 settembre 2018) Laarriva lì dove nessuno riesce neanche a immaginare. La moda del momento sembra quella di ‘inserire’ aghi da cucito negli alimenti che vengono serviti in tavola. Un caso in Italia si è registrato lo scorso giugno: a Firenze, infatti, una ragazza ha rischiato la vita. La giovane, alla stazione dei carabinieri di Campo di Marte, ha denunciato il ritrovamento di due aghi da cucito in una mozzarella acquistata in un supermercato della zona. La mozzarella segnalata riporta sulla confezione il marchio Mukki (di proprietà della Centrale del latte della Toscana). L’azienda ha comunicato che sulla base di una richiesta degli organismi di controllo a scopo precauzionale al fine di rassicurare i consumatori, ha effettuato il ritiro dal mercato del prodotto “Mozzarella Mukki da 125 g con scadenza 29/06/2018”. Ma la moda degli aghi negli alimenti sembra non essere finita. ...