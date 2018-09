Aghi da cucito nelle fragole | allarme in Australia Ultime notizie | caccia ai sabotatori

Aghi da cucito dentro fragole e altra frutta fresca venduta nei supermercati : un “crimine violento” - taglia da 100mila dollari in Australia : Aghi da cucito dentro le fragole vendute nei supermercati: lo Stato del Queensland, in Australia, ha offerto una ricompensa di 100mila dollari (61 mila euro) a chi potrà fornire informazioni per rintracciare i responsabili. Per il ministero della Salute si tratta di un “crimine violento“. La scorsa settimana un uomo è arrivato in ospedale con dolori allo stomaco dopo aver mangiato frutta fresca comprata in supermercato: da allora in ...