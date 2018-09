Aghi da cucito dentro fragole e altra frutta fresca venduta nei supermercati | un “crimine

meteoweb.eu

(Di lunedì 17 settembre 2018)dalevendute nei: lo Stato del Queensland, in Australia, ha offerto una ricompensa di 100mila dollari (61 mila euro) a chi potrà fornire informazioni per rintracciare i responsabili. Per il ministero della Salute si tratta di un “crimine violento“. La scorsa settimana un uomo è arrivato in ospedale con dolori allo stomaco dopo aver mangiatocomprata in supermercato: da allora in molti hanno postato sui social le foto di altrecon piccolidi metallo nascosti al loro interno. Alcuni consumatori li hanno ingoiati, e per tale motivo sono stati sottoposti a delicate operazioni chirurgiche. I primi casi riguardavano cestini diprovenienti da una fattoria del Queensland e sono stati presto attribuiti alla “vendetta” di un qualche ex dipendente scontento. Successivamente però si sono registrati ...