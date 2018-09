ADR | Presidente Enac Riggio in visita al Leonardo da Vinci

Paolo Bonolis da conduttore tv a imprenditore nel mondo del calcio : ecco la sua squADRa e chi sarà il Presidente Articolo - Video : Paolo Bonolis passa dal mondo della tv a quella del calcio: deluso dalle sconfitte dell'Inter il conduttore ha deciso di crearsi la sua squadra? ecco da chi sarà composta la sua squadra di calcio e il volto noto che sarà il ...

Paolo Bonolis da conduttore a imprenditore nel mondo del calcio : ecco la squADRa e il Presidente : Ora, però, è diventato anche un imprenditore nel mondo calcistico tanto da fondare una sua squadra. Il conduttore 57enne, infatti, sta dando seguito ad una idea estiva: tra le squadre di calcio ...

Real MADRid - Florentino : 'Nadal presidente? Sarebbe magnifico' : Florentino Perez , presidente del Real Madrid , parla a El Confidencial : 'Nadal Sarebbe una magnifica scelta per la presidenza del Real Madrid. Lui è uno dei migliori ambasciatori del club nel mondo'. Nadal dal canto suo ha detto: 'Nessuno sa cosa potrà succedere, tutti sanno che amo il calcio e che il Real è il mio club del cuore. Parlare della presidenza adesso è un po' utopia ma se me lo ...

[L'analisi] "Trump peggio di un bambino". Il golpe strisciante dei pretoriani del presidente. Veleno e confusione sono i veri pADRoni della ... : Ma il popolo qui è ancora con lui perché l'economia vola e oggi non c'è niente di meglio che essere attaccati dai media per diventare dei martiri. E' la stampa bellezza e tu non ci puoi fare niente. ...

Malagò : 'Olimpiadi 2026? Facciamo squADRa o sarà flop. Per il presidente FIGC serve il massimo consenso' : Sul sistema di voto: "La FIGC oggi ha un sistema elettivo unico al mondo, vota per blocchi, quando si viene eletti è umano e forse anche legittimo, rispettare il blocco che ti ha votato. Come si puo' ...

Presidente Ronaldo : il "Fenomeno" vicino all'acquisto di una squADRa di Liga : Il brasiliano sta trattando per diventare l'azionista principale e il Presidente del Valladolid per una cifra che si...

Milan - il presidente Scaroni soddisfatto : “squADRa più forte - passo avanti verso il ritorno!” : Milan, il presidente Scaroni ha parlato del calciomercato rossonero condotto alla grande da Leonardo e Paolo Maldini in queste settimane Il presidente del Milan Paolo Scaroni, parlando in conferenza stampa, ha definito chiuso il mercato rossonero. Il presidente inoltre, ha esaltato le mosse del duo Leonardo-Maldini, ritenendo la rosa più forte di quella della passata stagione: “Lo possiamo considerare chiuso ufficialmente. Nelle prossime ...

Perché no Alberto QuADRio Curzio? Un presidente al giorno per la Rai : Matteo Salvini tiene bloccata da giorni la Rai, in maniera opaca e arrogante, per la sua incomprensibile impuntatura sul nome di Marcello Foa, ormai bocciato dalla Vigilanza e quindi tagliato fuori senza alcuna possibilità di appello.Davvero l'unica persona in grado di presiedere il Cda del servizio pubblico è Foa, peraltro non distintosi nella sua carriera per equilibrio nei giudizi e fino al momento della sua candidatura di due ...

Serie B - il presidente dell'Entella Gozzi : 'Il campionato a 19 squADRe è una forzatura'. E la Pro Vercelli fa ricorso sul blocco dei ... : La Pro Vercelli ha inoltrato al Collegio di Garanzia dello Sport un ricorso contro il blocco dei ripescaggi disposto, sostiene il club, 'in spregio al principio di legalità'. La società piemontese ha ...

Serie B - il presidente dell'Entella Gozzi : 'Il campionato a 19 squADRe è una forzatura' : 'Voglio creare un'associazione per un calcio legale, onesto e trasparente: forse non hanno capito che tipo sono'. Così il presidente dell'Entella Antonio Gozzi a margine della sfida del terzo turno di ...

Sicilia : Presidente Ars - voto segreto è il pADRe dell’imbroglio : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – “Diciamoci la verità: il voto segreto è il padre dell’imbroglio, ecco perché va abolito”. Lo ha detto il Presidente dell’Assemblea regionale Siciliana Gianfranco Miccichè, durante la cerimonia del ventaglio a Palazzo dei Normanni. “Basta andarsi a ‘pattiare’ (patteggiare ndr) qualcosa e grazie al voto segreto non si risponde più al cittadino – prosegue ...

Nomine Rai - la quADRa ancora non si trova. Tensione su presidente e Tg1 : Sullo schema della "grande spartizione" esplode l'ufficio di presidenza della Vigilanza, alla sua prima convocazione. Col presidente Alberto Barachini che chiede il "rispetto della regole" sulla Rai e chiama in audizione i ministri Tria e Di Maio. Perché, in base alla legge, spetta all'amministratore delegato nominare i direttori delle testate, mentre al consiglio di amministrazione spetta un parere vincolante a maggioranza di due terzi. ...