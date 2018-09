Addio Zienia Merton | è morta Sandra Benes di Spazio 1999

tvzap.kataweb

(Di lunedì 17 settembre 2018) Si è spenta a 72 anni l’attrice inglese, conosciuta soprattutto per il ruolo diin, la serie di fantascienza prodotta da Gerry Anderson e Sylvia Anderson tra il 1973 e il 1976, con Martin Landau, Barbara Bain, Barry Morse e Catherine Schell. A dare l’annuncio della scomparsa della donna è stato il produttore Barry Langford attraverso un tweet. #RIP my funny friend, 11 December 1945 – 14 September 2018. You will be much missed. #DrWho #Spacepic.twitter.com/vg79ChHzNa — barry langford (@LangfordBarry) 14 settembre 2018, biografia e carriera Figlia di madre birmana e di padre metà inglese e metà francese,è nata in Birmania ed è cresciuta fra Singapore, il Borneo, il Portogallo e l’Inghilterra. Il primo ruolo significativo nelle fiction di fantascienza fu quello di Ping-Cho nella ...