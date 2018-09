Acquisto per Booking Holdings

Decadenza dal beneficio fiscale per Acquisto prima casa : Cassazione del 28.6.2018 n. 17148 la Decadenza dall'agevolazione prima casa (art. 1 nota II bis comma 4 della tariffa, parte prima, testo unico imposta di registro D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131) per aver il contribuente trasferito per atto a titolo oneroso o gratuito l'immobile acquistato con l'agevolazione prima del decorso del termine di 5 anni dall'acquisto non è evitata qualora, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con ...

Invito all'Acquisto per Exelon : Chiusura del 13 settembre Bene Exelon , tra i componenti dello S&P 100 , con un rialzo dello 0,73%. Operatività odierna: Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è ...

Invito all'Acquisto per Take-Two Interactive Software : Chiusura del 13 settembre Ottima performance per Take-Two Interactive Software , tra i titoli dell'indice Nasdaq 100 , che ha chiuso in rialzo del 2,08%. Operatività odierna: L'aspetto operativo si ...

Appena partiti i preordini per iPhone XS e XS Max : dettagli Acquisto - prezzo e consegna : Pochissimi minuti fa, alle 9 in punto, sono scattati i preordini dei nuovi iPhone XS ed iPhone XS Max, come del resto aveva promesso la mela morsicata in occasione della loro presentazione ufficiale il 12 settembre. Come spesso avviene in questi casi, l'Apple Store è andato offline nell'ora antecedente al lancio, in modo tale da aggiornare il proprio catalogo. Poi, all'orario prefissato, tutti pronti per assicurarsi un posto in prima nella ...

Apple Watch 4 sotto la lente : ecco tutti i dettagli chiave per valutarne l’Acquisto : Ieri Apple ha svelato i Watch 4, praticamente degli orologi intelligenti che hanno come focus principale quello di monitorare l’attività e la salute di chi li acquista, senza contare l’accesso immediato alle applicazioni più famose dell’iPhone e la possibilità di effettuare telefonate. Rispetto alla prima versione del 2015 le novità sono tante, un po’ meno rispetto al Watch 3. Prima di tutto per quanto riguarda design e ...

Turchia - vietato usare una valuta straniera per contratti di Acquisto e di affitto : In Turchia sarà vietato usare qualsiasi valuta estera per stipulare contratti di acquisto e di affitto. Così ha stabilito il nuovo decreto del governo di Ankara per contrastare la crisi economica, che ...

Invito all'Acquisto per Aegon : Chiusura del 12 settembre Bene Aegon , tra i componenti dell' AEX , con un rialzo dello 0,93%. Operatività odierna: Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 5,...

Rugby - alla scoperta di Dewaldt Otto Duvenage : ultimo Acquisto del Benetton : Conosciamo meglio l’ultimo arrivato in casa biancoverde, Dewaldt Otto Duvenage per tutti Dédé, marito e padre di un bambino di appena un mese Nato a Bellville (Sudafrica) il 22 maggio 1988, pesa 79kg ed è alto 175cm. Mediano di mischia dinamico, ha tra le sue caratteristiche principali la rapidità nei movimenti, l’abilità nei passaggi ed un’ottima lettura del gioco. Proveniente dagli Stormers franchigia di Super Rugby con base a Città del ...

Huawei Mate 20 Lite : l’offerta di Tim per l’Acquisto rateizzato : Vista la concorrenza sempre più elevata, Huawei ha deciso di mettere in vendita un nuovo smartphone con caratteristiche impeccabili e design innovativo, con la speranza di realizzare molte vendite, visto il costo di 399 euro, che potrebbe essere molto basso visto il rapporto qualità-prezzo; Il nome di questo smartphone, è Huawei Mate 20 Lite.TIM, la più famosa compagnia telefonica in Italia, ha pensato di creare una promozione per i suoi utenti ...

'CR7 Acquisto necessario per Champions' : ANSA, - TORINO, 10 SET - "L'affare Ronaldo? Era tutto nella testa del direttore sportivo, lo ha proposto a me ed al presidente Agnelli". Pavel Nedved svela la genesi dell'affare Cristiano Ronaldo ai ...

Isernia - pubblicato l'avviso per l'Acquisto agevolato di libri scolastici : I termini delle richieste sono stati definiti dalla Giunta regionale Isernia. È stato pubblicato, sul sito web del Comune di Isernia, l'avviso per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di ...

Leonardo - sgambetto a Fincantieri. Esercitato il diritto di prelazione per l'Acquisto di Vitrociset : MILANO - Leonardo scalza FIncantieri nell'acquisto di Vitrociset. Il Cda dell'azienda guidata da Alessandro Profumo ha deliberato di procedere all'esercizio del diritto di prelazione sull'acquisto del ...

IREN - perfezionato l'Acquisto di Spezia Energy Trading : Teleborsa, - IREN Mercato comunica di aver perfezionato l'acquisizione di Spezia Energy Trading , società con sede a La Spezia controllata da SpiEnergy facente parte del gruppo ENOI, specializzata ...

Wind aggiorna il listino per l’Acquisto rateale degli smartphone Samsung : Wind aggiorna il proprio listino relativo all'acquisto rateale degli smartphone Samsung, nel quale compare ovviamente anche Samsung Galaxy Note 9. L'articolo Wind aggiorna il listino per l’acquisto rateale degli smartphone Samsung proviene da TuttoAndroid.